Dziś premiera "The Dark Pictures: Man of Medan"

jest pierwszą grą z antologii, przenoszącą nadnaturalny horror na Południowy Pacyfik. Pięciu przyjaciół wypływa na wakacyjną wyprawę i natrafia na zatopiony wrak z czasów II wojny światowej. Ich podróż wkrótce zmieni się w coś znacznie bardziej przerażającego. Kto przeżyje, a kto zginie? To zależy od ciebie. Czy zdołasz uratować wszystkich? Gra od dziś dostępna jest w sprzedaży na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz komputerach PC."Nieczęsto udzielam podobnej rady, ale kiedy już "Man of Medan" zagości na wirtualnej sklepowej półeczce, nie idźcie do kina, zostańcie na film. Może nie zapisze się on złotymi zgłoskami na kartach encyklopedii światowej kinematografii, ale zapewni zimny dreszcz akurat na koniec lata." - tak ow swojej recenzji napisał Bartek Czartoryski i przyznał grze wysoką ocenę 8/10. Pełny tekst możecie przeczytać klikając tutaj. Poniżej możecie też obejrzeć wywiad z twórcami gry, który podczas przedpremierowego pokazu przeprowadził Jacek Borowski.