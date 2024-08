Znacie ją z "The Boys". Teraz wystąpi w spin-off "M3GAN"

Morderczy android atakuje

Zwiastun filmu "M3GAN"

to historia mężczyzny, który kupuje androida, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próba przekształcenia nieszkodliwego robota w prawdziwie świadomą partnerkę kończy się jednak stworzeniem morderczej bratniej duszy.Film ma być utrzymany w klimacie kręconych w Hollywood w latach 90. dreszczowców o przemocy domowej. Twórcy dodadzą do niego jednak wątek nowoczesnych technologii.Na razie nie ujawniono, kogo zagra Doumit . Do głównych ról już wcześniej zostali zaangażowani(" Fargo ") i(" Martwe zło. Przebudzenie "). Za kamerą stanie, która jest również przygotowała scenariusz.Za projekt odpowiadają studia, które oczywiście wyprodukowałyTamten film niespodziewanie okazał się wielkim hitem zarabiając w kinach 180 milionów dolarów przy 12-milionowym budżecie. Była to historia żywej lalki, cudu sztucznej inteligencji, która została zaprogramowana w taki sposób, aby być najlepszym przyjacielem dziecka i największym pomocnikiem rodzica. M3GAN, zaprojektowana przez Gemmę, genialną specjalistkę w zakresie robotyki, potrafi słuchać, obserwować i uczyć się, odgrywając rolę przyjaciela, nauczyciela, towarzysza zabaw i obrońcy. Kiedy Gemma zostaje niespodziewaną opiekunką swojej 8-letniej siostrzenicy, postanawia sparować dziewczynkę z prototypem M3GAN, co niesie za sobą niewyobrażalne konsekwencje.