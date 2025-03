Nowa gwiazda "Euforii"

Co czeka nas w trzecim sezonie "Euforii"?

Trzeci sezon " Euforii " będzie się składał z ośmiu odcinków. Trafią one na ekrany w 2026 roku, czyli cztery lata po zakończeniu emisji drugiego sezonu. Do swoich ról powrócą m.in. Zendaya Fani muszą przygotować się na przeskok czasowy. Bohaterowie nie będą już bowiem uczniami liceum. Asante Blackk zagra jedną z ważniejszych postaci drugoplanowych. Jego bohater nazywa się Kidd i jest on członkiem gangu narkotykowego, którego liderem jest postać grana przez Adewale Akinnuoye-Agbaje