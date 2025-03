"Dojrzewanie" i co jeszcze? TOP mrocznych seriali o nastolatkach

Życie nastolatków nie jest łatwe. Życie nastolatków, którzy wierzą, że odstają od przyjętej normy, jest jeszcze cięższe. Świat jest dla nich wrogim miejscem, rówieśnicy i dorośli to przeszkody. Wsparcie można odnaleźć tylko w podobnych sobie, równie zagubionych i potencjalnie niebezpiecznych osobach. Tak wygląda właśnie rzeczywistość Jamesa i Alyssy. James wierzy, że jest rodzącym się psychopatą. Przeszedł już etap zabijania zwierząt i gotów jest spróbować z ludźmi. Ma już nawet wybraną ofiarę. Ale Alyssa, zbuntowana nastolatka mająca problemy w domu rodzinnym, jest mu dużo bliższa duchowo niż on sam jest tego świadom, co będzie miało zaskakujące konsekwencje... Serial " The End of the F***ing World " to brytyjska czarna komedia, która trudne tematy porusza w lekki sposób, lecz nigdy ich nie trywializuje. Dzięki temu jest to niezwykle wnikliwe spojrzenie na zagubionych nastolatków, którzy szukają sposobu na przetrwanie w świecie postrzeganym jako wrogi. Serial jednocześnie bawi i zmusza do myślenia.