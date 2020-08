Zobacz nowe wideo z "Cyberpunk 2077" prezentujące klasy postaci

Dziś miała miejsce premiera drugiego odcinka Night City Wire, specjalnego programu, w którym ekipa CD Projekt RED zdradza kolejne szczegóły dotyczące gry "". Z dzisiejszej transmisji ( pełen zapis obejrzycie tutaj ) dowidzieliśmy się nieco więcej o trzech dostępnych w grze klasach postaci - Korp, Nomada i Punk - oraz poznaliśmy bronie, które pozwolą nam siać zniszczenie w Night City. Okrojone wideo, poświęcone tylko tym zagadnieniom możecie obejrzeć poniżej. W obydwu wideo możecie włączyć polskie napisy.Gra "" zadebiutuje (miejmy nadzieję) 19 listopada tego roku na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł ten trafi w późniejszym terminie na konsole Xbox Series X i PlayStation 5. Twórcy ogłosili już, że posiadacze wersji na PS4 będą otrzymają za darmo ulepszenie do wersji PS5, tak samo jako posiadacze wydań na Xbox One, zagrają za darmo w ulepszone wydanie na Xbox Series X.Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o grze to zapraszamy na odcinek Checkpointu, który w pełni poświęciliśmy wrażeniom z przedpremierowego ogrywania "".