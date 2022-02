Zobacz zwiastun premierowy "Destiny 2: Królowa-Wiedźma"

Bungie zaprezentowało dziś zwiastun premierowy nadchodzącego dodatku " Destiny 2: Królowa-Wiedźma ". Gracze stawią czoła temu, co nieznane, usiłując odkryć prawdę i stając oko w oko ze Świetlistym szczepem Savathûn władającym spaczonym Światłem.Bungie zaprasza również Strażników z całego świata do zalogowania się w tym tygodniu w " Destiny 2 ", aby mogli zobaczyć oszałamiające zakończenie Sezonu Zagubionych, które prowadzi bezpośrednio do premiery dodatku " Królowa-Wiedźma " zaplanowanego na 22 lutego.Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, w zeszłym tygodniu Bungie opublikowało wideodokument zza kulis " Królowej-Wiedźmy " i zbliżającego się Sezonu Odrodzonych. Można go obejrzeć poniżej.