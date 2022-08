We wtorek Bungie ujawni kolejny rozdział "Destiny 2". Oglądaj z nami!

We wtorek 23 sierpnia odbędzie się prezentacja " Destiny 2 ", podczas której Bungie przedstawi nowy dodatek sagi o Świetle i Ciemności: "Upadek Światła", zapowie sezon 18., omówi aktualizację Elektryczności 3.0 i więcej. Z tej okazji zapraszamy Was na transmisję live ze studia Filmwebu, która rozpocznie się we wtorek o 17:40. Naszymi gośćmi będzie dwójka zapalonych fanów " Destiny 2 " - Kinga Kujawska i Wojtek Cygal, a rozmowę poprowadzi Marcin Dąbkowski.Plan transmisji live:17:40 - zaczynamy ze studia Filmwebu18:00 - przełączamy się na oficjalny stream Bungie18:50 - wracamy do studia i rozmawiamy o ujawnionych nowościachWidzimy się już we wtorek!