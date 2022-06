Bungie o Sezonie Udręczonych w "Destiny 2"

Sezon Udręczonych potrafi być miejscami straszny. Dlaczego zdecydowaliście się na uruchomienie go latem, a nie na przykład jesienią?

Tom Farnsworth, Creative Lead

Nowy sezon ruszył historię "Destiny 2" wprowadzając nowe postacie, ale też pozbywając się starych. Jaki był główny cel przy pisaniu tej historii?

Nikko Stevens, Senior Narrative Designer

Skąd w ogóle pomysł na przywrócenie raidowej lokacji sprzed lat i zrobienie z niej miejscówki, którą możemy eksplorować i wykonywać zadania?

Tom Farnsworth, Creative Lead

Callus był jednym z bossów w raidzie jakiś czas temu. Czy już wtedy mieliście w planach przywrócenie go w jakiś sposób do gry?

Brian Frank, Design Team Lead

Ten sezon przyniósł kilka nowych broni, ale też przywrócił takie, których od dawna nie widzieliśmy. To coś co mieliście w planach od dawna?

Rob Adams, Art Director

Jedną z nowości w tym sezonie jest kosa, którą możemy zabijać koszmary podczas aktywności na Leviathanie. Jak wpadliście na dodanie jej do gry?

Nikko Stevens, Senior Narrative Designer

Wraz z nowym sezony zaszły zmiany w Żelaznej Chorągwi (Iron Banner), w tym oparcie jej o tryb rozgrywki z wrzucanie iskry do studni przeciwników. Czy ten tryb będzie się zmieniał czy będzie z nami do końca sezonu?

Tom Farnsworth, Creative Lead

24 maja wystartował siedemnasty sezon w " Destiny 2 " noszący nazwę "Sezon Udręczonych (Season of the Haunted)". Do gry powróciła nowa-stara lokacja w postaci statku Leviathan, na którym czekają na nas nowe aktywności, masa koszmarów do wybicia i wątek fabularny rozwijający się z tygodnia na tydzień. Nowy sezon to również dodanie do gry Słońca 3.0, podniesienie level capu do 1570 oraz zupełnie nowy Loch Dwoistość (Duality). Choć z nowym sezonem jesteśmy na bieżąco, to nie wypadało odmówić, kiedy Bungie zaprosiło nas na półtoragodzinną sesję Q&A, podczas której mogliśmy dowiedzieć się trochę więcej o procesie powstawania nowego sezonu i lochu. Nie, nie będziecie musieli przebijać się przez transkrypcję na kilkaset tysięcy znaków - wybraliśmy dla Was tylko te informacje, których nie znajdziecie w oficjalnych materiałach czy też samej grze.: Nie lubimy zwracać uwagi na to co dzieje się na zewnątrz kiedy planujemy zawartość kolejnego sezonu. Stworzyliśmy straszny sezon, miejscami mający nawet elementy horroru, ale jest to powiązane z tym w jakim momencie historii " Destiny 2 " jesteśmy i dokąd zmierzamy z narracją. Chcieliśmy po prostu zrobić coś więcej z zawartością dodaną w dodatku " Twierdza Cieni ", z samym Callusem i z nawiedzonym statkiem.: Naszym głównym celem było pokazanie, poprzez postacie fabularne, rozwoju ich charakterów poprzez poradzenie sobie z pewnym trudnościami z ich przeszłości. Tego, że można zwalczyć te demony i stać się lepszym. Dużo będzie tu też Zavali, który musi zmierzyć się ze swoimi demonami przeszłości, ze stratą bliskich i tym jaka była w tym jego wina.: To coś co zrobiliśmy całkiem niedawno przy okazji egzotycznej misji "Zapowiedź (Presage)". Ekipa pracująca nad grą była tym podekscytowana i wydawało nam się, że to dobry pomysł, co w sumie potem potwierdzili nam sami gracze. Widzieliśmy potem w sieci wpisy fanów, którzy zastanawiali się czy może inne lokacje sprzed lat kiedyś powrócą. Przywrócenie Leviathana nie było oczywiście prostym zadaniem, bo było przy tym naprawdę masa roboty, ale finalny efekt widzicie teraz.: Rozmawialiśmy o tym od jakiegoś czasu. W sumie w momencie kiedy powstał sam pomysł na postać Callusa wiedzieliśmy, że chcemy, aby był z nami dłużej. Musieliśmy jednak wymyślić w jaki sposób go przywrócić, co z nim zrobić i najważniejsze - jak sprawić, aby jego powrót był ważnym wydarzeniem.: Wielu z nas wciąż ma te bronie w swoich skrytkach, a gracze je uwielbiają i używają do dziś. Pomyśleliśmy, że skoro gracze ich chcą znów w grze i jesteśmy je w stanie sensownie umieścić w nowej lokacji, to czemu nie? Zwróć też uwagę, że te bronie pasują tematycznie i wizualnie do tego co przedstawia ten sezon. Te giwery leżały na Leviathanie przez długi czas, zostały przeżarte przez to co na nim żyje, wpasowują się idealnie.: Kiedy zaczęliśmy planowanie sezony mieliśmy wiele burz mózgów i spotkań koncepcyjnych, podczas których przerzucaliśmy się różnymi pomysłami. Mieliśmy wiele różnych koncepcji i zaczęliśmy to wszystko zawężać, aż doszliśmy do etapu gdzie wpadliśmy na to, że skoro gracz ma być Kosiarzem Koszmarów, to nie ma opcji, żeby nim był bez specjalnej kosy. Praktycznie wszyscy pracujący nad sezonem podekscytowali się tym pomysłem i stał się on jednym z głównych filarów sezonu.: Tak, ten tryb będzie wykorzystywany do końca sezonu, nie będzie żadnej zmiany przy kolejnym weekendzie z Żelazną Chorągwią."Sezon Udręczonych" wystartował 24 maja i potrwa do 23 sierpnia. Podstawowa jego zawartość jest dostępna dla wszystkich graczy, jednak dostęp do fabularnej części możliwy jest tylko po wykupieniu przepustki sezonowej. Gracze, którzy kupili dodatek " Królowa-Wiedźma " w edycji Deluxe mają już tę przepustkę (jak i dwie kolejne na następne sezony) już na swoich kontach.