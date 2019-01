Zobaczcie zwiastun i plakat filmu "Polar" z Madsem Mikkelsenem

3 2 1









Netflix udostępnił oficjalny zwiastun i plakat nowego filmu Vanessą Hudgens w rolach głównych!Gdy najlepszy na świecie zabójca Duncan Vizla, znany również jako Black Kaiser, przechodzi na emeryturę, jego były pracodawca stwierdza, że jest on dla firmy zbyt dużym ciężarem. Black Kaiser musi wbrew swojej woli wrócić do gry i stawić czoła armii młodszych, sprytniejszych i bardziej bezwzględnych adeptów morderczego fachu, których nic nie powstrzyma przed tym, żeby go uciszyć.Reżyserem filmu jest Jonas Åkerlund , scenariusz napisał Jayson Rothwell , a za produkcję odpowiedzialni są Jeremy Bolt Hartley Gorenstein . W obsadzieznaleźli się Mads Mikkelsen Johnny Knoxville oraz Richard Dreyfuss powstał w oparciu o powieść graficzną wydawnictwa "Dark Horse Polar: Came from the Cold" autorstwa Victora Santosa.