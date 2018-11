(Ponowne) Wejście Smoka

Activision



Activision



Activision



Activision



Activision



Activision



Ludzie urodzeni w Roku Smoka uważani są za obdarzonych ogromnym szczęściem, błogosławionych przez bogów, jednocześnie niecierpliwych, zawziętych i upartych do granic możliwości. Smocze lata zwiastują światu wiekopomne wydarzenia i cechują się wielką nieprzewidywalnością. Tak przynajmniej wynika z wierzeń Chińczyków. To właśnie w Roku Smoka wydana została ostatnia z pozytywnie przyjętych gier o Spyro, fioletowym smoczku raz po raz próbującym ocalić swój świat przed zakusami kolejnych adwersarzy. Po drodze mieliśmy do czynienia z kilkoma tytułami, które próbowały godnie zmierzyć się z dziedzictwem Spyro, jednak patrząc na ich oceny, wychodziło to co najwyżej średnio. Wydanie odświeżonej wersji przygód uroczego jamraja zaostrzyło apetyty graczy, którzy z wielką nadzieją spoglądali w stronę Activision, żądając wręcz umożliwienia im powrotu do świata, który tak bardzo oczarował ich na pierwszym Playstation. Teraz, po osiemnastu latach, w Roku Psa, Toys for Bob prezentuje nam remake pierwszej smoczej trylogii.przebudowuje stare, kanciaste plansze, racząc je nową oprawą audiowizualną i przydając uroku porównywalnego z pięknem świata przedstawionego w niedawno remakowanym. Całość działa na silniku Unreal Engine 4 i nasyca krainy przemierzane przez Spyro feerią barw, szczegółów i przepięknych, animowanych postaci, które aż proszą się o przytulenie. Świat reaguje na obecność smoka – trawa płonie od jego palącego oddechu, źdźbła płożą się pod ciężarem jego ogona. Pozostawiony sam sobie Spyro zaczyna robić się nerwowy, kicha, a towarzysząca mu ważka macha do nas radośnie, przypominając o czekających wyzwaniach.Przechodząc przez kolejne etapy trylogii obserwujemy ewolucję pomysłów na kształtowanie uniwersum, dynamikę poszczególnych postaci oraz funkcjonalność mechanik, co znajduje swoją kulminację w części trzeciej, będącej w mojej opinii najdoskonalszym elementem całości.oddaje w nasze ręce niedoświadczonego Spyro, który osamotniony w walce z Gnieznośnym Gnorkiem zmuszony jest uwolnić spod jego wpływów zaklęte w kryształy smoki. Tylko tyle i aż tyle. Nie uświadczymy tu głębszej fabuły, dodatkowych interakcji ze spotkanymi postaciami. Przechodzimy z jednego punktu do drugiego, nie mając na horyzoncie żadnych dodatkowych zadań poza głównym celem. Warto jednak wspomnieć, że ratowane przez nas smoki zawsze raczą nas prostymi mądrościami. Każdy z nich jest inny i każdy posiada zarówno charakterystyczny sposób wypowiadania się, jak i typowy dla siebie atrybut, np. sztalugi, książki, czy też różdżkę.Dopierowprowadził pełnoprawne postacie drugoplanowe, które wymagają naszej pomocy w starciu z Ripto, mikrusem o przerośniętym ego. Odstąpiono też od klasycznego zbierania znajdziek na rzecz wyzwań nagradzanych kryształami. Osobiście nie przepadam za minigierkami oraz wyzwaniami na czas. Z tego też powodu druga odsłonasprawiła mi najmniej przyjemności, a zbieranie kolejnych, wymaganych przez grę kryształów stało się w pewnym momencie przykrym obowiązkiem.Jednakże, w pełni doceniłam zbalansowanie zbieractwa i wyzwań, które zastosowano w ostatniej części obecnej w tym zbiorze. Dodatkową atrakcją jest również wprowadzenie innych grywalnych postaci do. Kangurzyca Sheila dostanie się na wysokie, niedostępne półki, sierżant Lot zbombarduje rakietami każdego upierdliwego przeciwnika, yeti Bentley użyje w walce swojej nadzwyczajnej siły, a Agent 9 sprawi, że poczujemy się niczym w, rozwalając z blastera tchórzliwe nosorogi. Fabuła nabiera wreszcie rumieńców i można poczuć, że ta wesoła ekipa nie jest już zbieraniną przypadkowych postaci, tylko podbudowano mocne filary pod więzy je łączące.W odróżnieniu od korytarzowych plansz obecnych w grach z serii, światy Spyro cechują się pseudootwartością. Tylko od nas zależy, w którą stronę się udamy, które kryształki zbierzemy w pierwszej kolejności i jak znajdziemy sposób na frapujących nas przeciwników. To mały raj dla poszukiwaczy skarbów, ukrytych smaczków i fanów kończenia gier na 120%. Wspomoże nas w tym minimapa, która pokazuje wszelkie newralgiczne punkty. Jeśli coś jest zaznaczone na mapie, to pewnym jest, że da się tam dostać. W jaki sposób? Do z pozoru niedostępnych lokacji z reguły prowadzi tylko jedna ścieżka, jednak inwencja hardcorowych graczy nie raz pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych i każdy sposób jest dobry na osiągnięcie celu. W eksploracji pomogą nam przeróżne umiejętności. Ich wachlarz poszerza się z każdą kolejną częścią. Na początku dysponować będziemy tylko szarżą, płomieniem palącym wrogów do cna oraz delikatnym szybowaniem. Z biegiem czasu przekonamy się jednak, że fioletowy podopieczny może wspinać się po wyznaczonych do tego miejscach, nurkować w odmęty szafirowych wód, a tymczasowo nawet władać białym ogniem, przepalającym nawet najciężej opancerzonych przeciwników.Całą trylogię usłyszymy w polskim dubbingu, który idealnie synchronizuje się z bajkowym, disnejowskim wręcz przedstawieniem postaci. Dziwi jedynie brak napisów przy przerywnikach filmowych, co w przypadku osób dotkniętych wadami słuchu może rodzić spore problemy. W sytuacji, gdy coraz więcej gier oferuje rozwiązania ułatwiające rozgrywkę osobom z niepełnosprawnościami, pominięcie takiego znaczącego szczegółu jak wprowadzenie napisów nie działa na korzyść tego tytułu. Nie można również zmienić języka z poziomu gry. By zagrać w wersję angielską, należy zmienić język konsoli.Zastanawiają również dysproporcje pomiędzy poszczególnymi częściami. O ile w pierwszej problemy z kamerą były dość sporadyczne, o tyle w kolejnych odsłonach kamera ma tendencje do wariowania (przede wszystkim w sekwencjach podwodnych) i nagłego przechodzenia w tryb pierwszoosobowy w sytuacjach, gdy wymagana jest nadzwyczajna precyzja (sekwencje z sierżantem Lotem). Część trzecia obfitowała w najczęstsze spadki częstotliwości wyświetlania klatek. Z reguły w tych momentach, gdzie źle wymierzony skok kończył się gwałtownym zgonem.Trudno też patrzeć przychylnym okiem na fizyczne wydanie gry i zaoferowanie wielbicielom pudełek tylko pierwszej części na nośniku wraz z koniecznością ściągnięcia z sieci pozostałych dwóch. Jest to jednak zarzut skierowany do wydawcy i nie ma wpływu na całościową ocenę gry.Podsumowując, remaketo idealna okazja do ponownego rozkochania graczy w uroczym stworzeniu, jakim jest fioletowy smoczek. Ci, których napędza przede wszystkim nostalgia, odnajdą się w znanych światach bez problemu, a nowi adepci zasiądą do trylogii ze spokojem po usłyszeniu, że poziom trudności w niczym nie przypomina wyśrubowanych, irytujących sekwencji z zeszłorocznego, odświeżonego. Toys for Bob nie tylko nadali blasku dawnym grom. Przede wszystkim sprawili, że obcowanie zeto czysta przyjemność, a gra stała się perełką nowej generacji, wartą polecenia każdemu graczowi.