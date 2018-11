Disney Enterprises, Inc.

W sztuce inaczej niż w arytmetyce końcowy wynik nie zawsze jest sumą wszystkich składników. Realizacja disneyowskiegopochłonęła ponad 130 milionów dolarów. Inspiracji scenarzystom dostarczyły zarówno będąca świątecznym evergreenem baśń E.T.A. Hoffmanna jak i legendarny balet Piotra Czajkowskiego. Film wyreżyserował trzykrotnie nominowany do Oscara Lasse Hallstrom , zaś trwające miesiąc dokrętki powstały pod okiem doświadczonego speca od kina przygodowego Joe Johnstona . Obsadę zasiliły m.in. damy brytyjskiego kina Helen Mirren oraz Keira Knightley , z kolei pieczę nad choreografią widowiska sprawował Liam Scarlett z Royal Ballet. Kumulacja nakładów i talentów zaowocowała jednak widowiskiem przypominającym choinkową bombkę: zrobionym z rozmachem, oferującym publice trzydaniową ucztę dla oczu, a przy tym rozczarowująco pustym.Akcja filmu rozgrywa się w XIX-wiecznym Londynie. Znana z Mackenzie Foy wciela się w nastoletnią Klarę, której talentu do majsterkowania mógłby pozazdrościć sam McGyver. W wigilię Bożego Narodzenia bohaterka oraz jej rodzeństwo otrzymują podarki pozostawione przez zmarłą niedawno matkę. Klara ze zdziwieniem odkrywa, że do jej prezentu – zdobionej mechanicznej szkatułki – nie załączono klucza. Dziewczyna udaje się więc po pomoc do swojego ojca chrzestnego, Drosselmeyera ( Morgan Freeman ). Wizyta w jego pracowni przynosi niespodziewany rezultat: sierota trafia do magicznej krainy, gdzie z pomocą dziarskiego kapitana Filipa ( Jayden Fowora-Knight ) próbuje zapobiec wojnie między tytułowymi królestwami.Mniejsza o to, że scenariusz nie ma prawie nic wspólnego z literackim pierwowzorem, a świetni aktorzy grają grubo poniżej możliwości. Pal licho usilne próby zracjonalizowania magicznego świata, które finalnie wprowadzają tylko niepotrzebny zamęt. Główną wadąjest brak emocji: momentów szczerego wzruszenia, eksplozji humoru, chwil, gdy serce pompuje szybciej krew, a mokre dłonie zaciskają się nerwowo na poręczach kinowego fotela. Pozornie wszystko jest tu na swoim miejscu. W podróży wgłąb baśniowego świata można dostrzec metaforę zmagań z żałobą po stracie ukochanej osoby, historię inicjacyjną, a także opowieść o rodzinnym pojednaniu. Klara – tak jak księżniczki z, dzielna córka wodzaczy króliczka Judy ze– to kolejna silna disneyowska bohaterka, która dąży do samorealizacji, a mężczyzn traktuje jako partnerów, a nie potencjalnych wybawców z opresji. Szkoda więc, że pozszywana ze skrawkóworazprzypomina produkt zaprogramowany w arkuszu kalkulacyjnym.Po seansie pod powiekami pozostają jedynie oszałamiające wytwory pracy scenografów i autorów kostiumów: sala balowa w posiadłości Drosselmeyera, wnętrza królewskiego pałacu czy złowieszczy las, w którym można natknąć się na armię myszy i upiorną cyrkową trupę rodem z Toda Browninga . Wspaniale wypada również zaczynająca się cytatem zsekwencja baletowa, w której udział wzięli oklaskiwani na scenach całego świata tancerze Misty Copeland i Sergiej Połunin. Hallstromowi oraz Johnstonowi trzeba oddać, że w warstwie wizualnej udało im się zachować zdrową równowagę między czarami z komputera a tradycyjnymi dekoracjami zbudowanymi w londyńskim Pinewood Studios. Nie zdziwię się, jeśli w przyszłym roku te ostatnie doceni oscarowa kapituła.Finał filmu otwiera oczywiście bramę do kolejnej części. Trudno się dziwić, żyjemy w czasach, gdy ulubionymi hasłami w producenckim słowniku są "uniwersum", "sequel" i "reboot". Złożona tytułowemu bohaterowi obietnica kolejnego spotkania może jednak się nie spełnić. Słabe recenzje nie mają dla szefów wytwórni większego znaczenia. Rozczarowujące wpływy z box office'u – i owszem.