Recenzja filmu Krew Boga (2018) Bartosz Konopka

Słowianie Rising Udostępnij

To, co w "Krwi Boga" zaskakuje najbardziej, to poważna tonacja całości, do której przyczyniają się także modlitwy szeptane zza kadru przez Pieczyńskiego. W odróżnieniu od innej wyprawy w pogańską ...