"Zmarli otrzymują więcej kwiatów niż żywi, ponieważ żal i skrucha mają większą moc niż wdzięczność" – Anne Frank
Kino jest sztuką kombinowania – niby wszystko już powstało, a i tak trzeba wymyślać rzeczy na nowo. "A Long Winter" jest tego doskonałym przykładem – po sukcesie swojego ostatniego dramatu brytyjski reżyser Andrew Haigh ("Dobrzy nieznajomi") wymyślił sobie, że zaadaptuje jedno z opowiadań irlandzkiego pisarza Colma Tóibína. Haigh nie chciał jednak pójść na łatwiznę: postanowił wprowadzić wiele zmian i w ten sposób sprawić, by ta historia w jakiś sposób stała się jego.
Zamiast hiszpańskich Pirenejów mamy zaśnieżone krajobrazy Colorado. Akcja zaś nie toczy się w latach 30. – bohaterów poznajemy gdzieś w okresie wojny koreańskiej. Sedno opowieści pozostaje jednak to samo: nieśmiały syn Mikey (Fred Hechinger) i znieczulony przez życie Lester (Ebon Moss-Bachrach) zostaną zmuszeni do przedefiniowana własnej relacji, kiedy w tajemniczych okolicznościach znika Louise (Caitríona Balfe), matka i żona, która dotychczas trzymała całe domostwo w ryzach. Szkoda tylko, że mało kto to doceniał.
Od początku Haigh ukazuje nam liczne pęknięcia w tej rodzinie – Mikey czuje się odrzucony przez matkę, nie wiedząc, jak interpretować niektóre jej zachowania. Kobieta pije do potęgi (stara się to ukrywać, ale całe miasteczko doskonale zdaje sobie z tego sprawę), bowiem nienawidzi tego miejsca. Twierdzi, że Lester zmarnował jej całe życie, kiedy wiele lat temu przekonał ją, by się tutaj przeprowadzili. Chyba nikt nie chciałby usłyszeć czegoś takiego z ust osoby, którą – przynajmniej w czasach własnej młodości – musiał mocno kochać.
Z tym wątkiem wiąże się jedna z najlepszych i najsmutniejszych zarazem scen w całym filmie. Kiedy Lester zgłasza zaginięcie swojej żony policjantom, pada pytanie, jak wygląda zaginiona. I bohater nie potrafi powiedzieć czegokolwiek o jej wyglądzie, nie wspominając już o detalach typu kolor oczu Louise. Wcześniej mężczyzna wykłócał się, że wciąż kocha swoją żonę i pomimo zgrzytów jest w stanie walczyć o to uczucie. Ale czy na pewno tak wygląda prawdziwa miłość? Czy nie mamy aby do czynienia z wypaleniem po obu stronach?
Mikey i Lester zastanawiają się – a my wraz z nimi – co się stało. Mieszkańcy borykają się z wyjątkowo trudną zimą – czyżby kobietę przysypał śnieg? A może Louise sama postanowiła odejść i porzucić swoje dotychczasowe życie? Rozum sugeruje pierwszą opcję, ale serce podpowiada nam, że może chodzi o to drugie. Haigh operuje niedopowiedzeniami – wyciągniemy z tej opowieści tyle, ile sami będziemy chcieli w nią zainwestować.
"A Long Winter" to bardzo brytyjski film o Ameryce. Co to znaczy? Stonowany i chłodny styl reżysera w bardzo konfrontacyjny sposób rozlicza się z powojenną koncepcją męskości i patriarchatem w USA, które do dziś pozostają aktualne. W trakcie seansu mapa skojarzeń rysuje się sama: film ciekawie łączy się z najnowszą powieścią Macieja Marcisza, "Gorszy syn". W obu przypadkach możemy zobaczyć, w jaki sposób na całą rodzinę wpływa nagłe zniknięcie z domu matczynej figury. U Haigha rozpoczyna ono – paradoksalnie – proces pojednania męskich członków rodziny, pomimo różnic istniejących między nimi. U Marcisza na odwrót – widmo zmarłej matki prowadzi jedynie do dalszych rozłamów.
"A Long Winter" to także przypowieść o tym "gorszym synu". Mikey nie ma w sobie wystarczająco siły, by zaimponować ojcu. Do tego nie jest jedynakiem. Kiedy jego brat Tommy (Kit Connor) na samym początku filmu zaciąga się do wojska (nawet ta opcja zdaje się lepsza niż wizja małomiasteczkowego życia), jego decyzja – chociaż trudna dla rodziców – wzbudza jakiś respekt. Czy Mikey, który nie decyduje się na podobny ruch, jest zatem gorszym synem? Czy kiedykolwiek uda mu się zaimponować ojcu? Nie pomaga fakt, że Mikey jest gejem, a Lester to klasyczny homofob. Może jakoś się dogadają – w końcu w żadnej rodzinie nigdy nie jest idealnie.
W pewnym sensie "A Long Winter" jest filmem poniekąd freudowskim. Z jednej strony wszystko sprowadza się do prezencji matki, którą możemy doświadczyć zarówno fizycznie (pierwsza połowa), jak i bardziej kontemplacyjnie (kiedy znika, jej duch wciąż unosi się w wielu zakamarkach domu). Niemniej to jej zaginięcie powoduje, że dochodzi do jakiejś zmiany nastroju i sposobie wyrażania emocji w tej rodzinie. Niby to film o wpływie matki, ale i o tym, że każdy z mężczyzn otrzyma szansę się zmienić, jeśli ta zniknie i być może nigdy powróci. Tylko wtedy obaj będą mogli (musieli!) wskórać coś na własną rękę.
Dawno żaden dramat tak pięknie nie mówił o miłości utraconej zarówno w przenośni, jak i dosłownie – Louise znikała w tym domu już dawno temu, tylko nikt tego nie zauważał. Teraz pora, by zmierzyć się z konsekwencjami tych wszystkich niedopatrzeń. I rozpalić ognisko domowe na zupełnie nowych – miejmy nadzieję, że lepszych – zasadach.