Recenzja serialu Prawo bestii (2026) Prawo bestii (2026) Kasper Bajon Agnieszka Grochowska Agnieszka Żulewska

Trynkiewicz w obliczu prawa

"Prawo bestii" pokazuje, jak na sprawę Trynkiewicza reagują trzy państwowe systemy: wymiaru sprawiedliwości, medycyny i polityki. I to w dwóch ustrojach. Akcja toczy się bowiem równolegle w