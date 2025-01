Film balkonowy

France Télévisions

Jesieniary, koniary, rzepiary – wszyscy kojarzymy te żartobliwe, acz podszyte złośliwością określenia na mnożące się wokół nas zapalone hobbystki. Polski tytuł najnowszego dzieła francuskiej reżyserki i aktorki, Noémie Merlant , szczęśliwie tej kąśliwej ironii się wyzbywa. Kim są bohaterki jej filmu? Hitchcockowskimi podglądaczkami? Budzącymi męskie zgorszenie nudystkami? A może wielkomiejskimi emancypantkami? W sumie, to wszystkim po trochu, ale przede wszystkim – wspierającymi się wzajemnie kobietami. W słowniku Merlant być balkoniarą oznacza ucieleśniać siostrzeństwo, a więc solidarność, zrozumienie i troskę. Niepisany kodeks balkonowy przykazuje: nieś pomoc, miej oczy i uszy szeroko otwarte oraz nie gódź się na obojętność tłumu. Eklektyczne w formie i treści " Balkoniary " nie tylko celebrują kobiecą przyjaźń, ale i śmiało konfrontują się z erą post #metoo. To kino nie tyle zemsty, co obrony koniecznej.W scenie otwierającej film Merlant oddaje hołd " Oknu na podwórze ". Trwa właśnie rekordowo upalne lato, które uprzykrza życie całej Marsylii. Zataczająca piruety kamera bezwstydnie lustruje codzienność mieszkańców pewnej starej kamienicy. Jest jeszcze bardziej wścibska i nieprzewidywalna niż u Hitchcocka , nic nie umknie jej uwadze – zwłaszcza przemoc dziejąca się za zamkniętymi drzwiami jednego z mieszkań (choć widoczna z balkonu). Zaczynając od narracyjnego trzęsienia ziemi, Francuska reżyserka jednocześnie podąża tropem mistrza suspensu i działa na przekór jego regułom. Najpierw wyprowadza widza z równowagi, a dopiero później wtajemnicza w akcję, zasiewając w nim ziarno niepokoju, które kiełkuje wraz z każdą upływającą w filmie minutą. Przez długi czas nie dzieje się jednak nic podejrzanego, co mogłoby wzbudzać czujność, zwłaszcza że ekspozycja głównych bohaterek zapowiada seans całkiem lekkiej, babskiej komedyjki. Nic bardziej mylnego.Trzy przyjaciółki o skrajnie odmiennych temperamentach przesiadują razem w mieszkaniu, rozmawiając, imprezując i kokietując przystojnego sąsiada z naprzeciwka. Każda z nich mierzy się z własnymi bolączkami: nieśmiała pisarka Nicole ( Sanda Codreanu ) zapatrzona w nieznajomego z okienka walczy bezskutecznie z kryzysem twórczym; wyzwolona i pewna siebie Ruby ( Souheila Yacoub ), pracując na sex-kamerce, częściej pełni dla swoich klientów rolę psychologa niż erotycznej tancerki, a odwiedzająca dziewczyny aktorka Élise ( Noémie Merlant we własnej osobie), wcielająca się w Marilyn Monroe w jednym z telewizyjnych seriali, gra również poza ekranem, ukrywając przed sobą i przyjaciółkami fakt, że już od dawna nie jest szczęśliwą mężatką. Kochające przesadę i "szczyptę" melodramatyzmu Nicole, Ruby i Élise razem stanowią iście kampową mieszankę wybuchową. Gdy dziewczyny śmieją się, płaczą lub szczytują – słyszy je całe osiedle; gdy szykują się na imprezę – zużywają litry brokatu; a gdy cierpią – robią to całą sobą, znosząc męki wszystkich pokrzywdzonych wokół siebie kobiet. Merlant , problematyzując kwestię przemocy seksualnej w sztafażu czarnej komedii i body horroru, pokazuje, że ma w sobie coś z ironistki i buntowniczki pokroju Coralie Fargeat . Nie ocenia i nie karze swoich bohaterek. Uświadamia im jedynie, że są ofiarami opresyjnego systemu, co przecież nigdy nie było kwestią ich wyboru. Jest cierpliwa wobec ich przemiany, lecz niecierpliwa wobec społeczeństwa i patriarchatu. W końcu daje protagonistkom siłę, by się podniosły i stawiły czoła niesprzyjającej rzeczywistości. Susan Sontag pisała, że "oko kampu ma moc przeobrażenia doświadczeń". Faktycznie, w tym delirycznym mariażu gatunków Merlant stwarza przestrzeń na konfrontację bohaterek z unoszącym się nad Francją widmem kolektywnej traumy. Przerażające jest to, jak silnie " Balkoniary " rezonują z prawdziwym życiem – sprawą Gisele Pelicot – i ciężarem wstydu, który niesłusznie spoczywa na barkach wielu ofiar, zamiast ich oprawców.Energetyczne " Balkoniary " nieustannie żonglują między tonami komediowymi i gorzkimi, sferą sacrum i profanum, co skutecznie wywołuje podskórny dyskomfort i zarazem totalny chaos. Choć za scenariuszem stoi częściowo Céline Sciamma , to znacznie bardziej czuć w nim ducha Merlant , która – zupełnie jak pisząca powieść filmowa Nicole – częściej wydaje się polegać na intuicji oraz emocjach niż scenariuszowej logice i porządku. Im wyższa temperatura na dworze, tym gęstsza atmosfera na ekranie. W irracjonalnej rzeczywistości Nicole, Ruby i Élise łatwo jest się zgubić, a jeszcze trudniej odnaleźć. Reżyserka – jak często robi to w swojej twórczości wirtuoz kobiecej histerii, Pedro Almodóvar – doprowadza bohaterki na skraj fizycznej i psychicznej wytrzymałości, wystawiając na próbę również i widzów. Po tej ciężkiej do przyswojenia mieszance wrzasków, łez i krwi, na horyzoncie czeka jednak upragnione katharsis. W doświadczeniach trzech oddanych sobie przyjaciółek, gotowych zabić jedna za drugą, w końcu nie tak trudno dojrzeć cząstkę siebie.Nie bez powodu niemała część akcji filmu rozgrywa się na balkonie – swoistej polityczno-obyczajowej mównicy, miejscu wspólnotowym i jednocześnie symbolicznie ambiwalentnym, w którym przebiega cienka granica między sferą prywatną i publiczną. W jednej ze scen, gdy żar nieubłaganie leje się z nieba, przyjaciółki Ruby zakrywają jej nagą klatkę piersiową z obawy przed wzrokiem wszechobecnych gapiów. "Jak im się podobają, to niech patrzą, to tylko cycki" – kwituje dziewczyna, która w reakcji na siostrzeński gest obnaża się przed męską widownią jeszcze bardziej. Ruby ma gdzieś bezwstydną reakcję sąsiadów. Decyduje o swoim ciele i jest jej z tym dobrze. Filmująca na pół rozebrane bohaterki Evgenia Alexandrova pozbawia oko kamery uprzedmiotowującego spojrzenia. Bez perwersji, tabloidyzacji i skandalu – pokazuje kawałek wystającej spod koszuli piersi niczym męski tors, na który nikt z balkonu z naprzeciwka nie zwróciłby nawet uwagi.Eksponowane na ekranie kobiece wyzwolenie ma w sobie subtelność i zmysłowość Sciammy, która we współpracy z Merlant odsłania również to nieco bardziej komediowe oblicze. Scena w supermarkecie, w której jedna z protagonistek robi sprzedawcy nieproszony wykład na temat złożoności kobiecej anatomii oraz orgazmu, ma w sobie coś prymitywnego i niesłychanie mądrego jednocześnie. Z humorystycznej i zarazem absurdalnej sytuacji Francuzki umiejętnie czynią swego rodzaju społeczny apel i feministyczny manifest w jednym. Czy to poruszając temat aborcji, przekraczania cudzych granic czy dotykających nas coraz częściej gwałtownych zmian klimatycznych, zawsze trafiają w samo sedno. W sytuacji eksploatowanej planety i narażonych na przemoc kobiet widzą zresztą smutną analogię. Przywołując dialog z filmu; gdy ktoś zarzuci, że "ziemia się na nas mści", Sciamma Merlant odpowiedzą: "To nie zemsta, ale samoobrona".