Ile Boga w Bożym Ciele?

Bartosz Bielenia Aurum Film

Andrzej Wencel

Każdy o tym filmie już coś słyszał, prawie każdy zetknął się z którymś z poprzednich dzieł Komasy , części obiło się o uszy, że właśnie ten film będzie walczył o 35-centymetrową statuetkę mężczyzny z mieczem, ale pewnie niewielu kiedykolwiek natknęło się na informację o głównym odtwórcy roli Daniela – Bartoszu Bieleni . A w nim tkwi cały sekret tego, jak bardzo dobry film stał się filmem rewelacyjnym…Zacznijmy jednak od krótkiego streszczenia fabuły. Co się dzieje, kiedy chłopak z poprawczaka warunkowo opuszcza zakład, aby rozpocząć pracę w przedsiębiorstwie zajmującym się obróbką drewna? Jak się okazuje, odpowiedź brzmi: zostaje księdzem. I to właściwie jest początek całej historii ukazanej w filmie. Gdybym mogła znaleźć jakiś punkt zaczepienia dla wszystkich wydarzeń i bohaterów, posłużyłabym się słowem wylansowanym przez Dawida Podsiadło – "małomiasteczkowy". Film Komasy to opowieść o małym mieście, jego mieszkańcach, ich z pozoru prostym, a w rzeczywistości bardzo skomplikowanym i niejednoznacznym życiu oraz o człowieku, który pojawił się znikąd i wywrócił ich sposób myślenia do góry nogami. Ale ta historia z pewnością nie jest małomiasteczkowa.nie zadaje prostych pytań i nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Ono obnaża nasze wady, odkrywa to, co tak usilnie próbujemy zamieść pod dywan. Komasa jest bezpośredni, przenikliwy i do bólu szczery. Chociaż nie raz zaśmiejemy się podczas tego filmu, to tak naprawdę jest to śmiech przez łzy, bo przecież czy można naprawdę śmiać się z tego, że każdego dnia budujemy wokół siebie fasady pozorów, żyjemy wbrew temu, czego wymagamy od innych, a przede wszystkim, oszukujemy sami siebie.Ta przykra, ale jakże prawdziwa rzeczywistość nie byłaby tak autentyczna, gdyby nie aktorzy, którzy wcielili się w główne postacie w filmie. Aleksandra Konieczna Zdzisław Wardejn czy Łukasz Simlat pokazali się od najlepszej strony, ożywiając bohaterów stworzonych przez Mateusza Pacewicza . Ich zasługi nikną jednak przy dokonaniu odtwórcy głównej roli, tj. Bartoszu Bieleni . Ten mało znany aktor dał się poznać szerszej publiczności podczas występów na scenie Nowego Teatru. Nie minęły dwa lata od słynnej "Uczty" Garbaczewskiego i świetnego wcielenia się w Pauzaniasza, a Bielenia znów fenomenalnie "czyta" swojego bohatera i przedstawia widzom obraz człowieka z krwi i kości. Daniela nie sposób nie lubić. Mimo trudnej przeszłości, niepewnej przyszłości i okropnie zagmatwanej teraźniejszości, chłopak stara się ze wszystkich sił zmienić na lepsze otaczającą go rzeczywistość. I to jest chyba to, co jest w tym filmie najcenniejsze – ta jednoczesna niezłomność w dążeniu do obranego celu oraz świadomość własnych słabości i ograniczeń, która w kulminacyjnym momencie filmu niemalże wprost materializuje się nam w pytaniu: "Na ile boskie jest to Boże Ciało, o którym tyle się mówi, a z którym tak naprawdę niewielu się zetknęło?". Warto spróbować odpowiedzieć sobie na to pytanie...