Recenzje Franz Kafka Ta mateczka ma pazury

Recenzja filmu
Franz Kafka (2025)

Franz Kafka (2025)
Agnieszka Holland
Idan Weiss
Peter Kurth

Ta mateczka ma pazury

Reżyserka nie chciała dokonać miliardowej reinterpretacji pisarza, a raczej ożywić go, odnaleźć źródło tej podświadomej bliskości, którą poczuła w dzieciństwie. Dostajemy w efekcie film niezwykle
prymcio11
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Ta mateczka ma pazury
źródło: Materiały prasowe
Kino biograficzne kojarzy się jak najgorzej. Nic w tym dziwnego, traumy polskich zmagań z bohaterami historii, takich jak "Człowiek, który został papieżem", "Piłsudski", "Maria Skłodowska-Curie", czy obie dwudziestopierwszowieczne biografie Fryderyka Chopina nie leczą się łatwo. Smętne odczytywanie wytartych formułek, scenariusze pisane, tak by nie urazić opiekunek wycieczek szkolnych i zadowolić Ministra Edukacji, oraz ciągłe przypominanie, że Iksiński wielkim Polakiem był (przeplatane jakimś romansem i kilkoma ocenzurowanymi napomknięciami o słabościach). Tworzenie takich produkcji jest niezwykle wygodne, zapewnia zarówno łatwe dofinansowanie, jak i sporą frekwencję, nie wymaga za wiele wysiłku ani kreatywności, a i aktorom za tego typu jasełka czasem jakieś nagrody wpadają, więc skompletowanie gwiazdorskiej obsady to bułka z masłem. Bywa jednak, że reżyser ma większe ambicje, własną wizję i myśli, które chce przekazać, a zasłużony protagonista jest dla niego faktycznie istotny i nie pełni jedynie rolę marketingowej krowy do wydojenia. Do tej drugiej grupy twórców od lat należy Agnieszka Holland, a "Franz Kafka" stanowi tego najlepszy przykład.

Przyszła laureatka czterech Złotych Lwów w twórczości Kafki zakochać się miała już jako nastolatka. Jak mówiła w rozmowie w Variety, poczuła z nim wyjątkową więź, czytając wydaną korespondencję pisarza i jego biografie, zaczęła traktować twórcę "Przemiany" jak brata; obdarzonego wyjątkowym talentem, ale też wrażliwego i potrzebującego opieki. To ta parasocjalna i ponadczasowa relacja pchnęła ją do studiów na praskiej FAMU, nauki języka i związania się z Czechami. W listopadzie 1980 roku, niewiele po sukcesie "Gorączki", wspólnie ze swoim ówczesnym mężem, czeskim reżyserem filmowym i teatralnym Laco Adamikiem, wystawiła w Teatrze Telewizji "Proces". Od tamtej premiery upłynęło już więcej czasu, niż trwało całe ziemskie życie Kafki, a Holland w tym czasie przemierzyła z kamerą Francję, RFN, czy Stany Zjednoczone, by rok po jego setnej rocznicy śmierci znów spotkać się z dziecięcym druhem.



O Kafce napisane zostało nieskoczenie więcej słów, niż on sam po sobie pozostawił, najtęższe umysły świata poświęciły jego twórczości niezliczone eseje i tomy, a twórczość – zwłaszcza, z jakiegoś powodu, "Zamek" – adaptowana była aż nazbyt licznie. Dlatego reżyserka nie chciała dokonać miliardowej reinterpretacji pisarza, a raczej ożywić go, odnaleźć źródło tej podświadomej bliskości, którą poczuła w dzieciństwie. Dostajemy w efekcie film niezwykle energiczny, a także chwilami przezabawny. Zamiast animizacji trupa, w banalnej ekranizacji Wikipedii – "Chopin, Chopin!", patrzę na ciebie – mamy tu do czynienia z przeplatającym linie czasowe seansem spirytystycznym, antropologicznie poszukującym człowieka w relacjach znajomych, wykładach przewodników i turystycznych atrakcjach. Już dynamiczna sekwencja montażowa poprzedzająca planszę montażową, w trakcie której zmieniają się kolorystyczne kody, a bohater przemienia się z dziecka w dorosłego i z powrotem, zaprasza nas do świata zmian i niejednoznaczności, niekoniecznie przykutego do klasycznie rozumianej temporalności. Całość składa się z czterech przeplatających się linii czasu i rzeczywistości. Przejdźmy się po nich po kolei.

Podstawą filmu jest mniej więcej chronologiczne przedstawienie wydarzeń z życia pisarza. Stanowi ono tutejsze odbicie typowego biopiku, gdzie towarzyszymy Franzowi (bardzo dobrze zagranemu przez mało znanego Idana Weissa) od pełnej konfliktów z rodzicami młodości do przedwczesnej śmierci na gruźlicę w podwiedeńskim hospicjum w Klosterneuburgu. Ten kręgosłup filmu prowadzi widza niczym przewodnik, przedstawiając motywy i tematy rozwijane w pozostałych warstwach. Niezwykle ważnym wątkiem jest tu asanacja praska, która staje się przyczynkiem do szerszego tematu relacji Franza z miastem, które nazwał w jednym z listów "mateczką, która ma pazury".



Przełom XIX i XX wieku, to czas dramatycznego spadku odsetka ludności niemieckojęzycznej w Pradze, a także wzrastających prześladowań nie-czeskich mieszkańców miasta. Jednym z objawów bohemizacji metropolii była wspomniana asanacja, czyli prowadzona na wzór Paryża gigantyczna przebudowa stolicy. W jej ramach zrównano z ziemią niemal 400 tysięcy metrów kwadratowych, w szczególności całe getto żydowskie i przeprowadzono wielką akcję uwłaszczeniową w imię modernizacji oraz walki z przeludnieniem. Pisarz kochał i czuł nierozerwalną więź z miastem, które jednocześnie nigdy go nie akceptowało w pełni jako nie-Czecha. W filmie to poczucie obcości i odrzucenia we własnym domu – niezależnie, czy mówimy tu o Pradze jako takiej, czy relacjach z rodziną – jest wszechobecne. Pcha też interpretacyjne skojarzenia w kierunku komentarza Holland na temat jej osobistego życia i tego, jaki stosunek ma do niej wielu Polaków – niby w duchu "Oficera i szpiega" Polańskiego.

Pradze najmocniej dostaje się w drugiej najistotniejszej warstwie filmu, czyli we współczesności. Oto Franz cały czas czuje się obserwowany, przez ściany i judasza swojego niewielkiego pokoiku odczuwa obcy wzrok. To turyści odwiedzający praskie muzeum Franza Kafki i biorący udział w niezliczonych wycieczkach po mieście. Tadeusz Różewicz napisał dwie dekady temu wiersz "Tego się Kafce nie robi", w którym gorzko komentował podejście Czechów do pisarza, wychodząc od krytyki czterometrowego pomnika Jaroslava Róna. Nasz niedoszły noblista stwierdza tam "Franz Kafka zasłużył sobie na to / żeby nie stawiać mu pomników / nie produkować koszulek / podkoszulków filiżanek / chusteczek do nosa majtek". Dwadzieścia lat później jest jeszcze gorzej, imieniem prozaika nazywane są trawniki i burgerownie, a sam autor "Procesu" sprowadzany jest nad Wełtawą do roli misia z Krupówek.



Agnieszka Holland portretuje to wszystko w duchu Radu Judego, gorzko-ironiczną milczącą obserwacją rozsierdzającego kapitalistycznego absurdu codzienności. Nieprzebrany tłum wołający o krajowy odpowiednik Rumuna po "Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy", "Niefortunnym numerku lub szalonym porno" albo "Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata" otrzymuje odpowiedź – już mamy Agnieszkę Holland, z tym że jej przepełniona miłością gorzka furia wycelowana jest w Czechów. Ton, w jakim portretowana jest tu współczesna Praga, może tłumaczyć niezrozumiałe zignorowanie filmu przez decydentów z południa desperacko (i ostateczne nieskutecznie) promujących do Oscara "Dyrygenta" Ondřeja Provazníka.

Mozaikowa struktura dopełniona zostaje w filmie przenoszeniem się do świata literatury Kafki. Szkatułkowo zaadaptowana zostaje tu w szczególności "Kolonia karna", ale odwiedzamy też chociażby "Wyrok" i "Przemianę". Finalnym, przeplatającym całość elementem, wspomnianym już "poszukiwaniem", są krótkie "setki" i para-dokumentalne momenty. Całość zaaranżowana jest jakby skrawki materiału z reportażu o Kafce tworzonego pod koniec lat trzydziestych. Kolejni bohaterowie, zaraz po pojawieniu się w "głównej" opowieści, otrzymują moment na bezpośrednie opowiedzenie o Franzu przed kamerą – jedni korzystają z tego, by dodać konteksty i własne przemyślenia, inni uciekają, zasłaniając się natłokiem obowiązków. Ta "telewizyjna" kamera łamie jednak czasem decorum niewprawnym, Hongowskim wręcz zoomem spoglądając wewnątrz scen "biopkowych". Tak jak w prozie Kafki nie sposób jednoznacznie rozdzielić jego humor, autopsychoanalizę, fabułę i metaforę, tak w filmie wszystkie narracyjne oraz czasowe linie lubią się przenikać wbrew ustalonym wcześniej zasadom.



Tak polifoniczna opowieść nie mogłaby się udać, gdyby nie wspaniała praca operatora Tomasza Naumiuka, a także montażysty Pavela Hrdlički. Duet ten stał już zresztą za "Imago" Olgi Chajdas i mimo różnych czasów oraz estetyk nie sposób zignorować podobieństwo energii obydwu produkcji – celebracji czerpania z młodości przy jednoczesnej świadomości bezcelowości egzystencji. Polski punk i germański modernizm jeszcze nigdy nie były tak blisko. Nasz świeżo upieczony narodowy kandydat do Oscara znajduje złoty środek między rozrywkowością, merytoryką oraz artystyczną brawurą. A że polskości w nim mniej niż w zeszłorocznej "Dziewczynie z igłą" Magnusa von Horna? Przynajmniej jak Jordan Loyd walczy w biało-czerwonych barwach.
1 10
Moja ocena:
8
prymcio11
Marcin Prymas
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Franz Kafka  (2025)

 Franz Kafka

Najnowsze recenzje

Franz Kafka (2025)
Franz Kafka 2025

Ta mateczka ma pazury

prymcio11
Marcin Prymas
1670 (2023)
1670 2023

Sodoma i Gomora, łapserdaki

ksiawcik_13
Gabriel Krawczyk
Downton Abbey. Wielki finał (2025)
Downton Abbey. Wielki finał 2025

A statek płynie

donkamillo3
Kamil Kalbarczyk
Wielki marsz (2025)
Wielki marsz 2025

Hit the Road, Ray

Jakub_Cwiek
Jakub Ćwiek
Dexter: Zmartwychwstanie (2025)
Dexter: Zmartwychwstanie 2025

To żyje!

bartosz_czartoryski
Bartosz Czartoryski