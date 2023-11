Śnieg w ruinach

To nie zabawa – ostrzega już w pierwszych scenach filmu Francis Lawrence , reżyser " Igrzysk śmierci: Ballady ptaków i węży ". Na ekranie widzimy spowitą śniegiem panoramę zrujnowanego miasta. Przemierza je dwoje dzieci. Zdesperowanych, głodnych, przerażonych. Mają szczęście: w śmieciach znajdują resztki jedzenia. Inni za przetrwanie zapłacą własnym człowieczeństwem, kiedy zmrożone ludzkie ciała staną się dla nich źródłem pokarmu... Zmierzch " i oryginalne " Igrzyska śmierci " stworzyły w Hollywood nowy gatunek w kinie – YA (). Na zbudowanych przez nich fundamentach powstało od tego czasu wiele produkcji. Większość z nich jest jednak niewarta wspomnienia. YA szybko stało się bowiem w kinie synonimem tandety i infantylizmu. Dlatego "Ballada ptaków i węży" już na początku składa tak mocną deklarację. Lawrence przywraca YA kinu, przypominając, że nurt ten ma bardzo piękną i bogatą tradycję; że jest tu miejsce także na poruszanie naprawdę poważnych egzystencjalnych problemów (w Ameryce "Czarnoksiężnik z Archipelagu" Ursuli K. Le Guin jest uważany za literaturę YA!).Na deklaracji się jednak nie kończy. Francis Lawrence rozpisał na trzy akty opowieść o cenie, jaką płacimy za przetrwanie. Naszym głównym nauczycielem gorzkiej lekcji będzie młody Coriolanus Snow ( Tom Blyth ), dziedzic legendy Kapitolu. Jego ojciec zmarł w czasie wojny, a bez niego pozycja rodu Snowów zmalała. Coriolanus stara się ją odzyskać. Przed rówieśnikami zachowuje pozory dumnego patrycjusza, choć w rzeczywistości nie stać go nawet na jedzenie. Walczy o jak najlepsze oceny, by zdobyć nagrodę i związane z tym fundusze, które mogą być ostatnią deską ratunku dla niego, jego kuzynki i babki. Kiedy zasady gry zostają zmienione, będzie walczył dalej – o przetrwanie Lucy Gray Baird ( Rachel Zegler ) trybutki z Dystryktu Dwunastego.Snow nieustannie pokonuje kolejne przeszkody. Nie on jeden zresztą. Porażki i potknięcia innych tylko wzmacniają presję, przypominając o tym, że stawką każdego dnia w Panem jest życie. A Snow chce tylko przetrwać, pomóc rodzinie, mieć dziewczynę, przyjaciela. Jednak raz za razem musi walczyć o przetrwanie. I jak się okazuje, jest mistrzem. Widzom pozostaje z przejęciem i przerażeniem patrzeć, jaką cenę musi za to zapłacić.To fanom " Igrzysk śmierci " powinno coś przypominać... Od premiery drugiego "Kosogłosu" mija osiem lat (w tym czasie Francis Lawrance nie popisał się jako reżyser, wystarczy przypomnieć " Czerwoną jaskółkę "), ale oglądając " Balladę ptaków i węży " można odnieść wrażenie, że nigdy tak naprawdę nie opuścił Panem. Jego nowy film jest bowiem niczym innym jak rewersem " Kosogłosu 2 ". Coriolanus Snow przypomina Katniss Everdeen postawioną między młotem a kowadłem. To, co różni oba filmy, to decyzje bohaterów i ich konsekwencje. Choć... czy aby na pewno? Gorzka ocena losu Snowa przychodzi nam oczywiście dużo łatwiej, ponieważ w nowym filmie jest on młodzieńcem, ale wiemy, kim ostatecznie został. Losu Katniss w wieku Snowa z oryginalnego cyklu nie poznaliśmy. Twórcy sprytnie zostawili widzów z nadzieją. Prequel nie zamierza chronić kruchego optymizmu widzów i pozwala sobie na dużo większą dozę cynizmu.A "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i wężach" to film naprawdę gorzki i mroczny. W opowieści o tych, którzy przetrwali wojnę, są wyłącznie ofiary. Lawrence dobitnie pokazuje, że nikt z tej traumy nie wychodzi cało. Nawet jeśli stara się postępować właściwie. Każda sekwencja, każdy konflikt, rozmowa stanowią koleją kostkę mozaiki w panoramie zdewastowanego człowieczeństwa. Ofiarami są tu Lucy Gray Baird i inni "wybrańcy" Igrzysk Śmierci. Ofiarą jest Sejanus Plinth, którego życie zatruwa poczucie winy. Ofiarą jest też doktor Volumnia Gaul, którą szaleństwo pochłonęło do tego stopnia, że w innym świecie mogłaby popijać herbatę z pułkownikiem Kurtzem, wdychając napalm o poranku. Ofiarą jest również Casca Highbottom, którego wątek należy do najciekawszych pobocznych historii opowiedzianych w filmie.Ta wizja świata doskonale rezonuje z takimi klasykami, jak " Pluton " czy " Łowca jeleni ". Oczywiście stonowana i przefiltrowana do poziomu młodzieżowej, mainstreamowej produkcji rozrywkowej. Jednak kino YA, wraz z większością ostatnich produkcji komiksowych, przyzwyczaiło nas do dużo niższego poziomu zarówno pod względem prowadzenia narracji, jak i traktowania widza. " Igrzyska śmierci: Ballada ptaków " są wyjątkiem, który być może wyznaczy nowy trend w kinie.Prawdopodobnie jesteśmy również świadkami narodzin nowej gwiazdy. Nie, nie chodzi o Rachel Zegler , która okazuje się najsłabszym ogniwem filmu. Kiedy śpiewa lub jest skupiona na akcji, wypada ok. Kiedy jednak sceny wymagają od niej prawdziwego aktorstwa (jak w akcie trzecim), jest tylko bladym cieniem Toma Blytha . Anglik gra w kinie od dziecka (jako kilkulatek przemykał przez ekran chociażby w " Robinie Hoodzie Ridleya Scotta ), ale dopiero tu pokazał swój talent. I to brawurowo! Wzorowo przeprowadził swojego bohatera przez kolejne etapy życiowej transformacji i ani na krok nie odstaje od aktorskich weteranów, takich jak Peter Dinklage czy Viola Davis . Na jego barkach spoczął ciężar odpowiedzialności za film i udało mu się go unieść. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że podobny talent będzie miał do wyboru agenta. Bo po "Balladzie ptaków i węży" z pewnością posypią się oferty i Blyth będzie potrzebował kogoś, kto wskaże mu te projekty, które umożliwią mu zbudowanie prawdziwej pozycji w Hollywood. Dla niego aktorskie "igrzyska śmierci" właśnie się rozpoczynają.