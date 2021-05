Stan podgorączkowy

– śmieje się jeden z pracowników firmy konwojenckiej Fortico, gdy koledzy przedstawiają mu nowego ochraniarza, Patricka Hilla zwanego w skrócie H ( Jason Statham ). Żart okazuje się proroczy. Już w trakcie pierwszej misji bohater w pojedynkę unieszkodliwia szajkę złodziei z taką łatwością, jakby miał wbudowany napęd jądrowy albo posiadał boskie moce. Oniemiali towarzysze broni zbierają szczęki z podłogi, szef obiecuje awans i podwyżkę, z kolei stróże prawa wietrzą podstęp. Kim, do diabła, jest H? Jakim cudem ta jednoosobowa armia zatrudniła się do eskorty furgonetek zamiast szukać etatu w Avengers? I dlaczego przemoc oraz śmierć nie robią na nim najmniejszego wrażenia? Jeden gniewny człowiek " stosunkowo szybko udziela odpowiedzi na powyższe pytania. Szybko na tyle, że nawet twórcy materiałów promocyjnych filmu odpuścili sobie dyskrecję i uraczyli widzów garścią spoilerów. Nie wnikając w szczegóły, napiszę jedynie, że nowe dzieło Guya Ritchiego to kino zemsty. Choć inspirowana francuskim " Konwojentem " intryga jest prosta niczym lufa glocka, autor " Przekrętu " opowiada ją w wyjątkowo zagmatwany sposób. Sięga po nielinearną narrację i prezentuje te same wydarzenia z perspektywy różnych postaci. Jak słusznie zauważył recenzent "The Guardian", w trakcie seansu ma się wrażenie, jakby Quentin Tarantino przepisał scenariusz akcyjniaka z Liamem Neesonem . Karkołomne fabularne zabiegi sprawiają jednak, że pulpowa historia wydaje się – przynajmniej na początku – intrygująca.Sęk w tym, że w " Jednym gniewnym człowieku " aspiracje Ritchiego ewidentnie wykraczają poza bezpretensjonalną rozrywkę. Świadczą o tym chociażby bombastyczne tytuły rozdziałów, na które film jest podzielony (etc.), pogrzebowa ścieżka dźwiękowa wyraźnie inspirowana muzyką z " Jokera ", wreszcie liczne odwołania do arcydzieła egzystencjalnego kina sensacyjnego, " Gorączki Michaela Manna . Tytułowy gniew nabiera na ekranie niemalże biblijnego wymiaru, zaś główny bohater przypomina anioła zagłady wymierzającego sprawiedliwość zgodnie z zasadą "oko za oko, ząb za ząb". Ambitny koncept ostatecznie rozbija się jednak z hukiem o artystyczny temperament Ritchiego . Brytyjski reżyser ma wiele talentów, ale jednym z nich nie jest z pewnością zdolność tworzenia zniuansowanych postaci dramatycznych. Twórca " Dżentelmenów " sygnalizuje problemy wagi ciężkiej zarówno po stronie H (rozpacz, wyrzuty sumienia), jak i jego przeciwników (problemy finansowe, wojenna trauma), ale ostatecznie w ogóle się nad nimi nie pochyla. Jest zbyt zaabsorbowany układaniem fabularnych puzzli albo planowaniem kolejnego zwalającego z nóg ujęcia. W rezultacie otrzymujemy " Gorączkę " w wersji light – pozbawioną wartości odżywczych w postaci wiarygodnego tła psychologiczno-obyczajowego.Kiedy jednak " Gniewny człowiek " nie udaje głębi i rzuca się w wir krwawej akcji, zabawa jest przednia. Zadowoleni będą zwłaszcza widzowie, którzy odczuwają już znużenie panującą we współczesnym Hollywoodzie wszechobecną poprawnością. Ritchie wkłada w usta bohaterów niestosowne żarty (np. z molestowania seksualnego), gloryfikuje maczyzm oraz przemoc jako najskuteczniejszy argument w każdej dyskusji. Słowem, gwiżdże nai proponuje publice nostalgiczny powrót do czasów przesyconego testosteronem kina lat 90. Kolejny raz udowadnia przy tym olbrzymią biegłość inscenizacyjną, a także świetny gust muzyczny (remiks "Folsom Prison Blues" w wykonaniu Johnny'ego Casha !). Cieszy również, że po 15-letniej przerwie reżyser zaprosił do współpracy Jasona Stathama , który jak nikt sprawdzał się w rolach ritchie'owskich typów spod ciemnej gwiazdy. Zdaje się, że po " Jednym gniewnym człowieku " bromance artystów rozkwitł na nowo. Panowie zakończyli bowiem niedawno zdjęcia do kolejnego wspólnego filmu, szpiegowskiego thrillera " Five Eyes ". Warto więc mieć na nich oko.