Ręka, która karmi

Ręce na stół – nie wiadomo, co tam chowacie po kieszeniach. Może świetny skrypt i półtorej godziny doskonałej zabawy, a może nóż do zarzynania złożonych obietnic. " Mów do mnie " startuje klasycznie, ale jest też klasyczne po prostu: to horror bez wielkich intelektualnych pretensji i cyzelowania co drugiego kadru tak, żeby bić tożsamościowe brawa za znajomość Bergmana czy innego Murnaua . Jesteśmy na imprezie nie z filmoznawcami, tylko z nastolatkami, starszy brat szuka nietrzeźwego młodszego brata, a wszystko mrocznieje w tempie wypijanej duszkiem butelki piwa. Za chwilę zacznie się koszmar, który ustawi nam dalszą część seansu – skoro odpinanie wrotek ze znajomymi ma tutaj tak daleko idące reperkusje, powinniśmy drżeć o dobro bohaterów za każdym razem, kiedy smartfon "pingnie" nową wiadomością. A ten "pinga" na pełnych obrotach właściwie cały czas, wyciągany z kieszeni na haczyk zbliżającej się okazji: może jakiś ziomek zaraz zrobi coś głupiego albo któraś laska przesadzi z tequilą. Ręce pozostają nieustannie śliskie od ściskania obiektywów. Michael Philippou coś zresztą o tej śliskości wiedzą. Bracia bliźniacy może i są nowi w mieście pełnych metraży oraz w katalogu studia A24, ale wcześniej zjedli zęby na youtube'owym kanale RackaRacka: repozytorium "śmieciowych" shortów o wyjątkowo subtelnych tytułach (mój ulubieniec, "Ronald McDonald Chicken Store Massacre", ma 65 mln wyświetleń!). Kanwą " Mów do mnie " jest właśnie taka chałupnicza produkcja grozy "dla jaj", tyle że urealniona: para nastolatków, Hayley ( Zoe Terakes ) i Joss ( Chris Alosio ), wchodzi w posiadanie tajemniczej ceramicznej ręki, artefaktu pooranego setkami emblematów i najpewniej pamiętającego Australię sprzed białej kolonizacji. Łapę można uścisnąć, wypowiedzieć odpowiednie słowa i dać się opętać duchowi, którego widzi tylko osoba trzymająca przedmiot. Efekt jest zarazem konwencjonalny i spektakularny – z gardeł wydobywa się charkot, oczy robią się czarne, dzieciaki zaczynają wierzgać nogami i gadać głosami – jednak na tyle pasujący do estetyki patostreamów, że Hayley i Joss przekuwają osiedlowe melanże w internetowe show, a opętania błyskawicznie stają się modnym wiralem. Każdy chciałby zrobić TO z rączką, bo sesje, jak zgodnie relacjonują nawiedzeni, przypominają narkotykowy haj. Należy tylko nastawić stoper i pamiętać, że 90 sekund to maksymalny czas do wykorzystania w krainie grzybów.Jeśli ktoś jest fanem intertekstualnych gier i kalamburów, może się oczywiście pobawić w przypisywanie " Mów do mnie " wszelkiego typu "manualnych" skojarzeń. Ręka pozbawiona ciała to motyw większy niż życie: ludzie tatuują sobie takie rzeczy na łydkach, każda wiedźma odda własne kończyny za zasuszoną dłoń wisielca, a z social mediowych nagrań "z ręki" łatwo zrobić symbol nienawistnego samosądu w internecie lub, odwrotnie, słusznego oporu przeciwko złej władzy. Natomiast bracia Philippou zmyślnie montują sceny opętań w taki sposób, żeby nie przypominały n-tej wody po " Egzorcyście ", lecz wchodziły w dialog z kinem narkotykowych odlotów: skórzane paski krępują ramiona i nadgarstki, źrenice rozszerzają się aż do otchłannej czerni, usta napinają i wiotczeją w grymasie ekstazy. Karuzela się kręci, ludzie obcują z dragiem bądź diabłem, sieć nagradza paranormalnych hedonistów pełnymi niedowierzania lajkami. Ostatecznie byłby to jednak typowy pokaz wizualnego efekciarstwa rodem z youtube'owych sześciominutówek, gdyby nie rzadka umiejętność ważenia emocjonujących mikstur z łatwych do zdekodowania elementów horroru, kinaoraz komedii, dodatkowo z czystym skokiem nad pułapką przerostu formy.Głównymi bohaterami " Mów do mnie " nie są więc moralnie utytłani właściciele rączki, tylko Mia ( Sophie Wilde ), dziewczyna przeżywająca żałobę po niespodziewanej śmierci matki, próbująca odnaleźć ciepło i akceptację w rodzinie z wyboru, w domu swojej najlepszej przyjaciółki Jade ( Alexandra Jensen ). Postać Mii – stale balansująca między depresją a głodem wrażeń, poczuciem wyższości a paraliżującym strachem, że odpowiada za całe zło tego świata – jest zwornikiem spajającym różnorodne tonacje tego filmu. Przez półtorej godziny siedzimy jak na gwoździu, bo – podobnie jak bohaterka – nie posiadamy żadnych "tradycyjnych" punktów oparcia: nie ma żadnej księgi z przeciwzaklęciem, ksiądz egzorcysta nie biega z kropidłem, nie wiadomo nawet, czego dokładnie pragną istoty przywoływane mocą artefaktu. Dominującym wrażeniem pozostaje brak pewności, czy za winklem dobrego humoru, żarcików i szalonego skrętu świadomości – odgrywanego na dziesiątki straszno-śmiesznych sposobów przez młodą obsadę aktorską – nie czai się już apokaliptyczne zło. Oraz – co właściwie z tego zła może wyniknąć, gdzie poprowadzi fabularną nitkę, co zrobi z bohaterkami i bohaterami, którzy przez pierwszą połowę filmu tak wyśmienicie pacyfikują własne niepokoje i zamieniają je w toksyczny haj.Poczucie egzystencjalnej niepewności mebluje nasz współczesny krajobraz emocjonalny, a wraz z nim – czytałem ostatnio gdzieś w prasie – rośnie popularność motywu opętania. I to nie tylko w kulturze, ale też w realu – potrzeba wiary w rzeczy, które pozostają poza kontrolą, a jednocześnie kierują naszymi poczynaniami, przyjmuje coraz bardziej irracjonalne formy. " Mów do mnie " karmi się takim nowoczesnym lękiem przed króliczą norą social mediów, miejscem wielkiego odreagowania i wielkiej ucieczki od odpowiedzialności. Jest to też ten rodzaj kina grozy, w którym naturalistycznie przedstawione cierpienie ciała nie ma w sobie nic ze sztuczności. Spodziewamy się gore'u z przymrużeniem oka, dostajemy szpitalny dramat i postępującą czerń, bo film z każdą minutą poważnieje, tak jakby chciał pokazać, że metą każdego patostreamu powinno być przedawkowanie albo co najmniej nalot policji. A to wszystko – również bardzo niespodziewanie – wyrwało się z nieopierzonych głów śmieszkujących braci bliźniaków z YouTube'a. Dlatego podnieście dla nich ręce w górę i zróbcie hałas. W zachowawczym pejzażu tegorocznych kinowych wakacji zasłużyli na to jak mało kto.