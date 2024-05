Francis Fuck-U-yama: "Koniec histerii"

Istnieją totemy próżności i Totemy Próżności. " Megalopolis Francisa Forda Coppoli jest tym drugim. Nakręcona za 120 milionów zaskórniaków i ubezpieczona – jak niegdyś " Czas apokalipsy " – oszczędnościami życia historia cesarstwa rzymsko-amerykańskiego to owoc najśmielszej z twórczych strategii: kino może skończyć się jutro, a my wraz z nim! To również artystyczny kredyt, którego nie da się spłacić. Wysiłek reżysera, który ulepił film z kiełkujących od czterech dekad pomysłów, marzeń i wspomnień, rymuje się z obsesją bohatera, który na przekór politycznej burzy buduje utopijne miasto przyszłości. Obaj marzą za nas wszystkich. I obaj chcą, żeby unieśmiertelnił ich monumentalny kicz.Jeśli zerknęliście już na ocenę, możecie poczuć się rozczarowani. Uspokajam tłum z widłami – jakości "Megalopolis" nie da się wyliczyć ze wzoru, a na filmoznawczych wieczorkach będziemy się kłócić, czy obok jedynki powinno stać zero. W trakcie canneńskiego seansu na scenę wyszedł facet z mikrofonem i latarką, a następnie zadał pytanie bohaterowi, który na ekranie udzielał wywiadu. Pomijając fakt, że podobny rodzaj performansu jest w zasadzie nieprzekładalny na rzeczywistość tradycyjnej dystrybucji filmowej (oczami wyobraźni widzę perwersyjną sytuację, w której z Adamem Driverem rozmawia, dajmy na to, Roman Gutek), nie ma też w nim większego sensu – ani to scena emblematyczna dla całej opowieści, ani żart, który nieco rozrzedziłby atmosferę. I być może właśnie ta sytuacja najlepiej oddaje mój problem z "Megalopolis": fakt, że Coppola ma pod czaszką burzę piaskową, automatycznie nie czyni jego filmu wywrotowym.Zaczyna się u Pana Boga na ganku, czyli na okołoziemskiej orbicie. Kamera spada na Ziemię i zatrzymuje na cokole wieżowca – to zarazem rzymski panteon i budynek Chryslera. Wraz z nią zatrzymuje się również czas, pstryknięciem palców zamraża go Cezar Katylina ( Adam Driver ) – architekt, inżynier i wynalazca cudownego pierwiastka zwanego megalonem, z którego da się zbudować wieczność (podpowiedziałbym, że chodzi o metaforę sztuki, gdyby Cezar nie robił tego pięćdziesiąt razy na minutę). Jego ideologicznym oponentem jest burmistrz Cyceron ( Giancarlo Esposito ), reprezentujący ten rodzaj urbanistycznego i politycznego pragmatyzmu, który musi stać się przedmiotem pogardy: w końcu zamiast utopii, chce dać ludziom robotę. Stawką w ich konflikcie są losy świata, ale też sztuki jako społecznego konstruktu: czy utylitaryzm i eskapizm mogą w niej koegzystować?Zanim zastanowimy się nad odpowiedzią, Coppola widzi nas we wstecznym lusterku. Spsiałe media w mariażu z wielkim kapitałem, rewolucja proletariatu i XX-wieczne totalitaryzmy, sekstaśmy nastoletnich gwiazd pop i drenująca z emocjonalnej autentyczności celebrycka kultura, trauma jako paliwo artystycznych poszukiwań i miłość jako zabawa zapałkami., Ameryka jako Nowy Rzym, cesarstwo na skraju upadku. Łatwiej powiedzieć, o czym "Megalopolis" nie opowiada. A nie opowiada dla przykładu o najbardziej interesującej rzeczy, czyli o kręgach na wodzie, o społecznym rezonansie uprawianej przez bohatera sztuki.Reżyser łączy swój satyryczny fresk z kameralnym dramatem o wolnym duchu rozsadzającym spętane konwenansami ciało. Dość powiedzieć, że jest to połączenie, na którym żadna z konwencji nie zyskuje. Aktorzy pracują na pojedynczych cechach charakteru, ich zadania ograniczają się do odgrywania największych hitów z prywatnych kolekcji. Shia Labeouf jest więc błaznującym tricksterem, Aubrey Plaza – komediową siłą natury z kamienną twarzą, Dustin Hoffman – cynicznym spin-doctorem, a Adam Driver – umęczonym geniuszem, kalką bohatera z rock-opery " Annette ". Neobarokowy odjazd Leosa Caraxa to zresztą niezły punkt odniesienia, bo i w jednym, i w drugim filmie pełno jest dziadowskiego pomostowania na współczesną popkulturę. Z tą różnicą, że Carax myśli przynajmniej o strukturze, próbuje okiełznać swoją wyobraźnię tak, by pozostała atrakcyjna dla widza.U Coppoli tymczasem struktura ma drugorzędne znaczenie (sorry, ale wyrytych w marmurze cytatów z Marka Aureliusza nie jestem w stanie traktować serio). Liczy się przed wszystkim mnożenie surrealistycznych atrakcji, żonglerka gatunkowymi klockami i odbijanie od filozoficznych evergreenów (od Hermana Hessego przez Ayn Rand po Francisa Fukuyamę) niczym kulka we flipperze. Niektóre z tych odjazdów są nawet ciekawe – jak szekspirowska scena erotyczna połączona z analizą mechanizmów korporacyjnych. Większość to jednak pomysły drugiej świeżości, co z kolei prowadzi do kłopotliwego pytania o budżet. Gigantycznych pieniędzy nie widać tu ani w paździerzowych efektach specjalnych, ani w teksturowych dekoracjach, ani nawet w szalonych koncepcjach inscenizacyjnych. "Megalopolis" to film zaskakująco kameralny, statyczny i formalnie konserwatywny.Ogląda się ten "Czas apokawiksy" bez bólu zębów, lecz, szczerze mówiąc, mam już po dziurki w nosie mitologizowania tego rodzaju przedsięwzięć. Po pierwsze, z "projektów życia" Coppoli można by złożyć skromny festiwal filmowy. Na początku XXI wieku zamienił " Młodość stulatka " Mircei Eliadego w sentymentalny bubel, a w okropnym " Tetro " opowiadał o bolączkach artysty z najgorszą modernistyczną manierą. Po drugie, jakkolwiek niezręcznie jest oceniać "Megalopolis" przez pryzmat narracji o wyliniałym mistrzu, to spójrzmy prawdzie w oczy: u zmierzchu kariery ponad połowa filmów jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kina to pretensjonalne szmiry. Druga zaś jest owocem krwawych batalii z producentami, świadectwem walki bezkompromisowego artysty o każdy haust powietrza w Hollywood – gdyby nie ustawiczne zamachy na jego wolność, nie byłoby ani "Ojca chrzestnego", ani "Czasu apokalipsy", ani "Drakuli", ani " Rozmowy ". Może zatem, wbrew temu, co twierdzi Cezar Katylina, kompromisy są sednem kolektywnej sztuki, a miarą wielkości bywają ograniczenia.