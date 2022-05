Jessie Buckley DNA Films

Połowa z Was zna to uczucie. Niepokój na granicy paniki – kiedy podczas samotnego spaceru po lesie orientujesz się, że masz towarzystwo. Przyspieszony krok i gorączkowe szukanie przedmiotu, który w razie konfrontacji posłuży za broń. Próba odgadnięcia, kim jest idący za tobą mężczyzna: gotowym do ataku napastnikiem czy nieświadomym Twojego strachu przechodniem? Nieważne, bo wyrzut adrenaliny sprowadza wszystko do atawistycznego wyboru między "uciekaj" i "walcz". Większość takich sytuacji kończy się pełnym ulgi westchnieniem. W " Men Alex Garland wyciąga ekstrakt z pozostałych.Nie dajcie się zwieść. Sielskie krajobrazy i rozbuchana zieleń angielskiej prowincji służą reżyserowi za scenografię horroru w takim samym stopniu jak pamiętająca czasy Szekspira posiadłość o czerwonych ścianach. To właśnie tam, z dala od miejskiego zgiełku, Harper ( Jessie Buckley ) chce dojść do siebie po śmierci męża. Niezręczna wymiana uprzejmości z Geoffreyem ( Rory Kinnear ), suszącym zęby, wścibskim właścicielem domu, przygotowuje grunt pod festiwal grozy, który wkrótce stanie się udziałem bohaterki. A kiedy już Garland położy nam but na gardle – każąc wraz z Harper patrzeć na spadającego w samobójczym locie Jamesa ( Paapa Essiedu ) – będzie go dociskał aż do wieńczącej dzieło krwawej łaźni, jaka nie śniła się Davidowi Cronenbergowi . Zostaliście ostrzeżeni.Twórca " Ex Machiny " ostrożnie dawkuje informacje na temat swojej bohaterki. W serii krótkich retrospekcji zarysowuje źródło traumy, która jak rozbity nos będzie promieniować na całe jej życie. Być świadkiem samozagłady bliskiej osoby to jedno. Ale zmagać się przy tym z oskarżeniami o doprowadzenie do niej? To wciąż nie najbardziej diaboliczny pomysł, jaki przyszedł do głowy Aleksowi Garlandowi . Harper nie jest jednak protagonistką skorą do samobiczowania. To kobieta świadoma swojej wartości i potrafiąca ostro odpowiedzieć na próby manipulacji jej uczuciami czy przemoc. Wcielająca się w nią Jessie Buckley kolejny raz potwierdza, że portretowanie rozdartych, udręczonych kobiet to jej specjalność. Aktorka zręcznie wygrywa cierpienie, rozpisując je na skali od spływającej po policzku łzy po wydobywający się z głębi trzewi wrzask.Osadzając swoją opowieść w konwencji folk horroru, reżyser tworzy metaforę zmagania się nie z żałobą czy wyrzutami sumienia, lecz z całym systemem ufundowanym na strachu przed kobiecą seksualnością i wynikającą z niej siłą. Garland zręcznie łączy przy tym typowe dla folk horroru elementy ludowych legend z symboliką chrześcijańską. Najbardziej jaskrawym przykładem jest ołtarz w kościele, do którego trafia Harper – przyozdobiony wywodzącymi się z pogańskich wierzeń maszkaronami symbolizującymi płodność. Z ich połączenia z konserwatywną (nie)moralnością reprezentowaną przez kler rodzi się toksyczna męskość. Jej kolejne reinkarnacje, czy to nagi mężczyzna idący za bohaterką przez las, czy duchowny próbujący obwinić ją o śmierć męża, doprowadzą protagonistkę na skraj szaleństwa.Stary, dobry patriarchat! Niezależnie od tego, jaką maskę nałoży – sumiennego policjanta, troskliwego księdza czy zbuntowanego dzieciaka – w końcu zawsze pokaże swoją prawdziwą twarz. Powierzenie tytułowych ról (sic!) jednemu aktorowi wydaje się pomysłem tyleż karkołomnym, co genialnym. Dzięki Rory'emu Kinnearowi , który bez pudła wchodzi w kolejne patriarchalne wcielenia, Garland podbija paranoiczny nastrój produkcji. Otaczając bohaterkę postaciami o takiej samej, ale za każdym razem innej twarzy, zaszczepia w nas niepokój na poziomie podświadomości. Tak jak " Dziedzictwo. Hereditary Ariego Astera grało na widzu za pomocą warstwy dźwiękowej, tak " Men " robi to, wykorzystując na pierwszy rzut oka trudno uchwytne podobieństwa.Film Aleksa Garlanda wpisuje się w kultywowany przez studio A24 renesans folk horroru. To dzieło blisko spokrewnione i z " Czarownicą Roberta Eggersa , i z " Midsommar. W biały dzień Ariego Astera – wyrosłe na gruncie tego samego systemu filozoficznego – ale zarazem trudniejsze w odbiorze. Przeszczepiona wprost z cronenbergowskiego body horroru poetyka sprawi, że " Men " to produkcja, którą albo pokochacie za bezkompromisowość artystycznej wizji, albo znienawidzicie za dosadność krwawej metafory. Trzeciej drogi nie ma. Którąkolwiek z nich pójdziecie, jedno jest pewne: seans będzie odbijał się w Waszych głowach echem jeszcze długo po opuszczeniu sali kinowej.