Podano do stołu

Dziękujemy ci, Panie, za twe hojne dary. Za wino czerwone jak krew, mięso odchodzące od kości, za bitki z czirliderki i pieczeń z kury domowej. W " Nocy Dziękczynienia Elego Rotha duch świąt unosi się w powietrzu, zaś stół z filmowymi smakołykami jest suto zastawiony. I choć od niektórych scenariuszowych frykasów dostaniecie zgagi, większość pozostaje lekkostrawna. Smacznego!Historia powstawania filmu jest niemal tak długa, jak cała kariera Rotha . Zaczęło się od Quentina Tarantino Roberta Rodrigueza oraz ich wspólnego projektu " Grindhouse ", czyli wysokobudżetowych fantazji na temat kina eksploatacji. Przystawką do dania głównego były wówczas zwiastuny nieistniejących produkcji o wilkołaczycach z SS, maczecie Danny’ego Trejo , dystyngowanych, brytyjskich upiorach oraz Doktorze Fu Manchu (w tej roli Nicolas Cage ). Zaś wśród nich - " Noc Dziękczynienia " właśnie, czyli okolicznościowy slasher w gruboziarnistym klimacie lat 70. i 80. I tak, zamaskowany morderca uszczuplał populację amerykańskiego miasteczka, a zza kadru dobiegał tubalny, przesterowany głos lektora:VHS-owa stylówka była nie tyle estetycznym drogowskazem dla pełnometrażowego projektu, co destylatem naszych wspomnień o kinie tamtego okresu. Nic więc dziwnego, że nakręcony z niemal szesnastoletnim opóźnieniem film rozrzedza gęstą jak smoła konwencję. Więcej w nim światła, wycyzelowanych jazd kamery, cyfrowej czystości. Mniej płynów ustrojowych, kamery na sznurku i dialogów rejestrowanych butelką. Nie szkodzi. W zamian dostajemy bowiem całkiem zgrabną kronikę slasherowych toposów. Najpierw jest masakra w centrum handlowym - zamiast dzień święty święcić, mieszkańcy Plymouth w stanie Massachusetts (czytaj: kolebki Święta Dziękczynienia) urządzają sobie krwawą celebrację Czarnego Piątku. Z kolei rok później nadchodzi zemsta na trzech pokoleniach chciwych głupoli. W ruch idą noże i siekiery, zamrażarki i piekarniki, zabytkowe muszkiety i trzymadełka do kukurydzy. Pamiętajcie: Święto Dziękczynienia jest po to, by dziękować, a nie prosić o więcej i więcej!Wpisana w obraz krytyka konsumpcjonizmu wydaje się nieco zwietrzała. Na obecnym etapie to taki sam element horrorowego pejzażu jak syrop klonowy czy seks pod namiotem. Roth , który na kinie grozy zjadł zęby (od debiutanckiej " Śmiertelnej gorączki ", przez serię " Hostel ", po niedocenione " Green Inferno ") potrafi zamienić go jednak w katalizator napięcia, czarnego humoru, a czasem i dramatu. Podoba mi się, że pomimo generalnej umowności świata przedstawionego, wszelkie szokujące wydarzenia mają tu realny wpływ na bohaterów i niekiedy prowadzą do delikatnych zmian akcentów w ich relacjach. Zarówno młodzież na dorobku ( Nell Verlaque ), błyszczące gwiazdki Instagrama ( Addison Rae ), jak i weterani gatunku ( Patrick Dempsey Gina Gershon ) są obsadzeni bez pudła i czują się w groteskowej konwencji niczym ryby w wodzie. " Noc Dziękczynienia " to w końcu kino familijnerozpisane między wyliniałych dorosłych oraz dziedziczące ich grzechy dzieciaki; skupione wokół wątku rodzinnych powinności w czasie zadumy.Pal licho pretekstową intrygę, siermiężne nawiązania do klasyki gatunku oraz żarciochy, które trzymano zbyt długo na grzejniku. Najważniejsze, że aktorzy bawią się świetnie, napięcie rośnie i nie opada, a zabójstwa są odpowiednio krwiste i pomysłowe (ikonografia pierwszych dożynek w Plymouth może być w naszym kręgu kulturowym zupełnie obca, lecz każdy doceni finezję, z jaką reżyser wykorzystuje „dziękczynne” gadżety do zadawania śmierci). Szef kuchni zaprasza, jego potrawa sprawdzi się równie dobrze na stole wielkanocnym i wigilijnym. Oby tylko, zachęcony entuzjastycznymi recenzjami oraz wynikami z kinowych kas, nie odgrzewał jej zbyt często.