Recenzja filmu SICK (2026) SICK (2026) Agata Trzebuchowska Konrad Kąkol

Baśń kopulacyjna

Mamy tu symbolikę rodem z baśni (a nawet mitu) – ale mamy też klocki, którymi lubi bawić się współczesny horror: głównie ciało, ciało, ciało. Wszystko spinają oczywiście demony psychoanalizy: