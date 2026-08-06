Recenzja filmu Lalka (2026) Lalka (2026) Maciej Kawalski Marcin Dorociński Kamila Urzędowska

Gorset maturalny

"Lalka" bawi i śmieszy bez unikania rozważań na tematy nierówności klasowych, rasowych, genderowych. Dzieje się tak głównie za sprawą fenomenalnej Kuleszy, która z łatwością kradnie każdą scenę.