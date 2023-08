Kto bogatemu zabroni?

Udało się w Hiszpanii, Niemczech i Korei Południowej, dlaczego miałoby nie wyjść z międzynarodową gwiazdą w obsadzie i dialogami przepisanymi na angielski? Z takiego założenia wyszli najwyraźniej twórcy " Non-Stop " i " Pasażera ", decydując się przeszczepić nominowany do nagród Goya thriller Daniego de la Torre na bardziej swojski grunt. Akcja – podobnie jak w przypadku sequela z 2018 roku – toczy się w Berlinie. Kosmopolityczny charakter miasta, w którym amerykański biznesmen czuje się jak w domu, nadaje opowieści uniwersalnego charakteru, a zarazem wprowadza powiew świeżości do gatunku od dekad eksploatującego pejzaże Nowego Jorku czy Los Angeles.Grany przez Liama Neesona Matt Turner to typowy bohater grany przez Liama Neesona . Poznajemy go, gdy boksując worek treningowy, zbiera siły na kolejny dzień walki o godny byt dla swojej rodziny. Tego ranka serwisy informacyjne nie prezentują jednak typowego programu – wszystkie żyją eksplozją luksusowego samochodu, która wyprawiła jego właściciela na tamten świat. Spektakularne ujęcia kuli ognia, w jaką zmienił się pojazd, są złą prognozą dla bogaczy. A Matt, jako doradca finansowy, zalicza się do grona co najmniej zamożnych obywateli. Zanim jednak – jak zrobili to jego poprzednicy z " Nieznanego ", " Nie wysiadaj " i " Hard Hit " – wsiądzie za kierownicę, uruchamiając śmiertelną pułapkę, będziemy mieli okazję przyjrzeć się jego relacjom z najbliższymi.Reżyser Nimród Antal za pomocą kilku krótkich scen rozrysowuje stosunki panujące w domu Turnerów. Żona Heather ( Embeth Davidtz ) właściwie pogodziła się już z faktem, że jej małżeństwo istnieje jedynie na papierze, wchodzący w dorosłość syn Zack ( Jack Champion ) buntuje się, chętniej niż do szkoły, chodząc na wagary z nową dziewczyną, a młodsza od niego córka Emily ( Lilly Aspell ) wciąż żywi nadzieję, iż zobaczy tatę na trybunach, gdy wraz z koleżankami będzie rozgrywać ważny mecz. Matt tymczasem odrywa się od ekranu tableta lub smartfona jedynie na krótką chwilę, gdy wchodzi pod prysznic. Na szczęście wkrótce – wraz z głosem anonimowego szantażysty – przychodzi otrzeźwienie i rewizja priorytetów. Protagonista poprzysięga, że kimkolwiek jest człowiek, który ośmielił się zagrozić jego dzieciom, znajdzie go i... już sami wiecie co.Choć skojarzenie z " Uprowadzoną " nasuwa się naturalnie, " Ultimatum " bliżej jest do tych produkcji, w których Neeson funkcjonował raczej jako aktor dramatyczny niż gwiazdor kina akcji. Sytuacja pozornie bez wyjścia, w jakiej znalazł się jego bohater, pozwala mu pokazać szereg emocji: od bezsilności i paraliżującego strachu o dzieci, przez gorączkowe poszukiwanie rozwiązania problemu, aż po gniew i żądzę zemsty. Z jednej strony możemy więc żałować, że twórcy oszczędnie dawkują nam informacje o Matcie Turnerze, z drugiej dzięki temu unikają dłużyzn, zamykając fabułę w coraz rzadziej spotykanym półtoragodzinnym metrażu.Twórcy sprawnie mylą tropy, zagadka tożsamości szantażysty nie będzie więc łatwa do rozwiązania – nawet jeśli znacie oryginał. Zmiany względem hiszpańskiej wersji nadają filmowi Nimróda Antala antykapitalistycznego wydźwięku spod znaku, który współgra z tradycyjnym dla gatunku wątkiem wartości rodzinnych. Nawet jeśli " Ultimatum " nie zapada w pamięć – to po prostu kolejny średniobudżetowy film z Liamem Neesonem wymierzającym sprawiedliwość – z pewnością nie zrobi Wam krzywdy.