Jeszcze jeden dzień w raju

Czy potrzebowaliśmy kolejnej dystopijnej wizji świata, w którym katastrofa klimatyczna wywraca do góry nogami globalny porządek? Zapewne nie. Czy mimo to dostępne na Disney+ " Paradise ", którego pierwszy sezon dobiegł końca kilka dni temu, to produkcja warta uwagi? Zdecydowanie tak. Choć nie porusza wybitnie oryginalnych wątków, sposób, w jaki łączy różne konwencje i podejmuje niezwykle aktualne tematy sprawia, że po obejrzeniu pierwszego sezonu jest się wybitnie rozczarowanym – bo chciałoby się więcej i więcej. Dan Fogelman , stojący za uwielbianym serialem " Tacy jesteśmy ", ale też scenariuszami do kilku animacji (" Auta ", " Zaplątani "), nie zamierza oszczędzać widzów. W jednej z pierwszych scen szef ochrony amerykańskiego prezydenta, Xavier Collins (znany m.in. ze wspomnianego " Tacy jesteśmy Sterling K. Brown ), znajduje swojego pracodawcę martwego. Nie ulega wątpliwości, że zgon nie nastąpił z przyczyn naturalnych – prezydent Bradford ( James Marsden ) leży w kałuży krwi, a z jego apartamentu znikają przedmioty wagi państwowej. Sytuacja jest skomplikowana – Collins dopiero zaczął swoją zmianę, a w ciągu ostatnich kilkunastu godzin przez teren prezydenckiej rezydencji przewinęło się wiele osób. Xavier, człowiek z zasadami, postanawia przeprowadzić śledztwo, ale nie pomaga mu w tym najbliższy krąg prezydenta, dla którego Collins zostaje podejrzanym numer jeden. Dlaczego? Tego musicie dowiedzieć się już z samego serialu. Paradise " to bowiem jedna z tych produkcji, których największą wartością jest fabularna tajemniczość. Każdy kolejny odcinek odkrywa przed widzami nowe warstwy intrygi i choć jedno z największych zaskoczeń ma miejsce już w finale premierowego rozdziału, Fogelman do samego końca zdaje się mieć w rękawie nie jednego, a całą talię asów. Twórcy " Paradise " zadbali o to, by ich serial nie sprowadzał się wyłącznie do dość ograniczającej konwencji kryminalnego "whodunit" – znajdziemy tu więc zarówno elementy politycznego thrillera, jak i… No i znowu, tajemnica. Musicie więc uwierzyć mi na słowo, że to nie jedyne gatunkowe składniki " Paradise ", w którym elementy różnych konwencji mieszają się równie często i ściśle jak wątki fabularne.Choć głównym bohaterem serialu Dana Fogelmana jest Xavier Collins, każdy z odcinków przygląda się z bliska jednemu z głównych graczy w tej intrygującej rozgrywce. To niewątpliwa zaleta " Paradise " – każda z czołowych postaci zyskała swóji rys psychologiczny, dzięki czemu całość nabiera głębi i spójności. A że mamy do czynienia z gęsto uplecioną intrygą, każda z tych figur będzie miała do wykonania istotny ruch na fabularnej szachownicy.Trudno nie odczytywać " Paradise " w jak najbardziej współczesnym kontekście, zarówno jeśli chodzi o postać prezydenta (milioner, który zamienił biznes na politykę), jak i wątki geopolityczne (kwestie klimatu, potrzeb społecznych, bezpieczeństwa). Bo choć serial Fogelmana opowiada o alternatywnym porządku świata, odnajdziemy w nim mnóstwo podobieństw do dzisiejszej rzeczywistości, która często zdaje się przerastać wizje scenarzystów. Trzeba także oddać twórcom " Paradise ", że zadbali o realizację tej wizji -–zebrali grono utalentowanych reżyserów (m.in. znany z filmów " Kocha, lubi, szanuje " czy " Focus " duet Ficarra Requa czy odpowiedzialna za odcinki " Wednesday " i " Wiedźmina Gandja Monteiro ), a także m.in. znakomitego kompozytora Siddharthę Khoslę . A że z większością ekipy Fogelman współpracował już wcześniej, otrzymaliśmy serial spójny, wypełniony wysokiej jakości dialogami, a przede wszystkim trzymający w napięciu.Znakomitym smaczkiem jest wykorzystanie współczesnych coverów klasycznych rockowych utworów, za którymi przepada jedna z postaci w serialu – klimatyczne, często znacznie spokojniejsze wersje doskonale znanych szlagierów stanowią doskonałą przeciwwagę dla tego, co dzieje się na ekranie. A że dzieje się sporo, osiem niespełna godzinnych odcinków pochłania się błyskawicznie, chcąc jak najszybciej powrócić do tylko z pozoru rajskiego miasteczka Paradise.