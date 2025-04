Ufologia polska

Maja Ostaszewska Netflix

Piotr Litwic

Mateusz Kościukiewicz Netflix

Piotr Litwic

Piotr Adamczyk Netflix

Piotr Litwic

Polsce zawsze przychodziło gonić Zachód. Nad Niemcami UFO przeleciało po raz pierwszy już w 1561 roku. Przez następne stulecia kosmici odwiedzali Europę raczej sporadycznie, aż w latach 50. XX w. doszło do prawdziwej inwazji. Wówczas przybysze z kosmosu wybrali się na wycieczkę przez Włochy i Hiszpanię, a liczba incydentów na kontynencie zaczęła lawinowo rosnąć. Ufonauci długo Polskę omijali, lecz w 1959 roku postanowili w końcu wpaść też do nas. Wpaść dość dosłownie – spadli z hukiem do gdyńskiego basenu portowego. Żaden nie przeżył, więc nie było sposobności, aby dowiedzieć się, jak im się demoludy podobają. Możliwe, że przez kraksę się do PRL-u zrazili, bo na pierwsze bliskie spotkanie trzeciego stopnia czekaliśmy do 1978 roku. Wtedy Jan Wolski, rolnik z Emilcina, natrafił na obcych spacerujących po brzezince. Nie tylko z nimi porozmawiał, ale też zwiedził ich statek (a nawet zjadł z nimi lody!). To wydarzenie stało się kamieniem węgielnym rodzimej ufologii. Kasper Bajon zapewne zna tę historię na wyrywki, skoro uczynił z niej kanwę fabuły serialu " Projekt UFO ".Bajon, pełniący rolę scenarzysty i reżysera, zatrzymał się w pół drogi między ekranizacją emilcińskich klechd a ich remiksem. W scenie otwierającej wybrzmiewają dobrze znane nuty – snop światła wpada przez okno chatki Zbigniewa Sokolika ( Mateusz Kościukiewicz ), uwydatniając zarys reliktów epoki: pieca kaflowego, meblościanki z płyty paździerzowej, telewizora Rubin; wskaźniki na aparaturze badawczej domorosłego urologa wariują; coś się zbliża. Warmińskiemu Foksowi Mulderowi udaje się udokumentować anomalię, która według niego jest niezbitym dowodem na istnienie niezidentyfikowanych obiektów… podwodnych. Tak – Sokolik jest przekonany, że kosmici wcale nie przybywają na Ziemię z kosmosu, tylko od setek tysięcy lat moszczą się na dnie Atlantyku. Na wywrotową, nawet na standardy ufologii, teorię z politowaniem patrzy przebrzmiała gwiazda telewizji, spec od zjawisk nadnaturalnych Jan Polgar ( Piotr Adamczyk ). Niedowiarkowi przyjdzie jednak zrewidować swoje poglądy, gdy w Truskasach prostolinijny pszczelarz Jan Kunik ( Stanisław Pąk ) natrafi na szwendających się po lesie "żaboludzi". Wszystko wskazuje na to, że tym razem to nie są zwidy pijaczyny z prowincji – obcy naprawdę tu byli.Pojawienie się kosmitów w prężnie rozwijającym się (zdaniem wierchuszki) socjalistycznym kraju jest powodem do chluby władzy ludowej. Na polskim Roswell kapitał polityczny zbić chce między innymi ambitny działacz partyjny Henryk Wierusz ( Adam Woronowicz ). To on zleca Polgarowi zbadanie sprawy Truskasów. W całej hecy chodzi jednak nie tyle o odkrycie prawdy, ile odwrócenie uwagi opinii publicznej od zbliżającego się kryzysu. Nie bez powodu Bajon zdecydował się na drobne, acz znaczące przesunięcie czasowe i umieszczenie akcji w trakcie narodzin opozycji demokratycznej. Podczas gdy robotnicy organizują strajki głodowe, w zakładach pracy dochodzi do rozruchów, a na fasadach zamiast plakatów z hasłem "chcę wierzyć" wiszą banery "Solidarności", grupa poczciwych wariatów próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie: czy jesteśmy sami we wszechświecie? Scenarzysta doskonale zdaje sobie sprawę z absurdu tej sytuacji. Stąd " Projekt UFO " jest tyleż fantastycznonaukowym dramatem, ile politycznym thrillerem, satyrą na autorytarną propagandę i metody socjotechniki.Pomysły Bajona nie są żadnym novum, wszak zakotwiczone są w rzeczywistości. Choć społeczność aluminiowych kapelutków wciąż pielgrzymuje do Roswell, nie od dziś wiadomo, że pogłoski o lądowaniu UFO w 1947 roku miały odwrócić uwagę Amerykanów od projektu Mogul, którego celem było monitorowanie radzieckich testów atomowych. Sam gatunek science fiction od zarania uwikłany jest w sieć politycznych kontekstów. Reprezentatywna dlań "Wojna światów" Herberta George’a Wellsa jest przecież krytyką imperialistycznych zakusów Wielkiej Brytanii, tymczasem kręcone seryjnie fantastycznonaukowe dreszczowce z lat 50. odzwierciedlały zimnowojenną paranoję oraz rosnącą nieufność wobec władzy. O ile utwory fantastycznonaukowe od lat służą za barometr społecznego niepokoju, o tyle przesłanie "Projektu UFO" jest zgodne z duchem czasu akcji, ale raczej poślednie z punktu widzenia współczesności. Pod tym względem serial Bajona wydaje się dość anachroniczny, a siła jego oddziaływania nieporównywalnie mniejsza niż w wypadku klasyków, takich jak "Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia", który celnie puentował widmo nuklearnej katastrofy lub aktualniejszej "Anihilacji", będącej podręcznikiem posthumanizmu i ekofantastyki.Co ważne, Bajona bardziej niż fakty interesuje Zeitgeist schyłkowego PRL-u. Dlatego wydarzenia historyczne ciosa tak, aby wpasowały się w fabularną ramę. Najwierniejszy jest samej legendzie Emilcina, którą często bezpośrednio cytuje. Najlepszym tego przykładem jest trzeci odcinek, w którym Polgar kręci reportaż z miejsca bliskiego spotkania. Bajon przedstawia, jak mogła wyglądać produkcja kultowych "Odwiedzin, czyli u progu tajemnicy" – telewizyjnego dokumentu poświęconego lądowaniu UFO na Lubelszczyźnie. W usta bohaterów wkłada wypowiedzi rzeczywistych świadków zdarzenia. Dość powiedzieć, że zeznania Jana Kunika i Jana Wolskiego są podobne kubek w kubek. Nawiązania pojawiające się w " Projekcie UFO " można mnożyć, dla miłośników polski paranormalnej to niekończąca się zabawa. W końcu Jan Polgar to tak naprawdę Zbigniew Blania-Bolnar, tyle że ucharakteryzowany na Macieja Trojanowskiego z "Nie do wiary" (rodzimego magazynu o zjawiskach nadprzyrodzonych), Zbigniew Sokolik do złudzenia przypomina Witolda Wawrzonka, tymczasem cudaczny hipnotyzer Mamzer ( Rafał Zawierucha ) wyda się znajomy każdemu, kto w latach 90. dał się uwieść Anatolijowi Kaszpirowskiemu.Fascynacja Bajona Emilcinem jest w równym stopniu zaletą, co problemem. Trzymając się kurczowo historii pierwszego kontaktu, sabotuje niejako własny zwrot akcji. Osoby zaznajomione z losami Jana Wolskiego już po pierwszym odcinku wiedzieć będą, w jakim kierunku podążył scenarzysta. Laicy też prędko rozplączą supeł intrygi, ponieważ Bajon nieszczególnie ciasno go związał – zupełnie jakby obawiał się, że na przestrzeni czterech odcinków nie zdąży rozwikłać tajemnicy, stąd w popłochu odsłania ją niemal w całości na półmetku. Z tego powodu historia prędko osiada na mieliźnie; brakuje jej po prostu suspensu. " Projekt UFO " nie jest apokaliptycznym kinem w typie " Wojny światów ", ani psychologicznym thrillerem pokroju " Znaków " (kto Shyamalana nie szanuje, niech go spodek trzaśnie). Jest natomiast stylowym zlepkiem inspiracji rodzimymi miejskimi legendami i popkulturą (na szczególne uznanie zasługuje sekwencja otwierająca drugi epizod, utrzymana w duchu " Strefy mroku "). Od znakomitego, retrofuturystycznego motywu muzycznego Piotra Waglewskiego przez barwne kostiumy wyciągnięte wprost z Peweksu po znakomitą scenografię (ach te boazerie, ach te lamperie) – " Projekt UFO " przypomina film nakręcony w PRL-u, lecz z zachodnim szwungiem. Szkoda tylko, że przechadzając się po Truskasach, łatwiej poczuć się jak w skansenie niż w polskim Roswell.