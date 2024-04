Pałacowe rewolucje

Kate Winslet HBO

Lubię reżim, jaki w dobie streamingowych desantów serialowych "całych sezonów naraz" wciąż narzuca HBO. Zasady są proste: jeśli chce się być na bieżąco, platforma pozwala na oglądanie jednego odcinka danej produkcji tygodniowo. Zwykle udaje mi się zachować regularność, lubię ów narzucony porządek i kilka tygodni wypełnionych systematycznymi seansami, jak w czasach dominacji telewizji liniowej. To dobry reżim.Za to " Reżim " wybitnie HBO nie wyszedł. Można by rzec, że powinno się go obalić, ale odnoszę wrażenie, że po wyczekiwanej premierze pierwszego odcinka, w kwestii zainteresowania widzów nastąpiło tak zwane "samozaoranie". Po drugim odcinku zaś miniserial Willa Tracy'ego już chyba zupełnie #nikogo.Z wysiłkiem dotrwałem do końca tej nieudanej politycznej satyry, która od początku popełnia kardynalny błąd i wielokrotnie go powtarza. Próbuje być zabawna, błyskotliwa i w krzywym zwierciadle przedstawić kulisy autorytarnych rządów w sercu demokratycznej Europy, ale nie jest w stanie wykrzesać ani kłującego ostrza kpiny, ani komizmu zmuszającego nasze mięśnie twarzy do autentycznej reakcji. Przez sześć odcinków, jakkolwiek banalnie i kliszowo to brzmi, wieje nudą, zupełnie jakby twórcy wymyślili barwną protagonistkę i zarys świata przedstawionego, rozstawili figury na szachownicy i uznali, że wystarczy oprzeć każdy z odcinków na kolejnym etapie rządów autorytarnej kanclerz.O tym bowiem stara się opowiedzieć "Reżim" – o dyktatorce Elenie Vernham ( Kate Winslet ), niezrównoważonej przywódczyni fikcyjnego państwa w Europie Środkowej, o paranoiczce i hipochondryczce ulegającej rozmaitym wpływom, szczególnie qusi-rasputinowskiego eksżołnierza, kaprala Zubaka. O tym, jak reżim Vernham przybiera kuriozalne i absurdalne kształty, niszczy jednostki, oraz rzecz jasna o chwiejności zbudowanego systemu. Wydawałoby się, że projekt ten będzie skazany na sukces. HBO zazwyczaj gwarantuje wysoką jakość; Tracy, twórca serialu, to jeden ze scenarzystów wirtuozerskiej " Sukcesji "; współreżyseria – Stephen Frears ; w głównej roli – Kate Winslet, której poprzednia współpraca ze stacją zaowocowała jedną z najlepszych kryminalno-dramatycznych miniserii ostatnich lat (" Mare z Easttown "). Co poszło nie tak? W zasadzie wszystko.Oczywiście przesadzam – to wynik wielkiego rozczarowania i zawiedzionych oczekiwań, bo początkowy kwadrans pilota jest tak chaotyczny, że prawie nieoglądalny. Dalsza część pierwszego odcinka okazała się wprawdzie całkiem znośna i dała nadzieję, że będzie lepiej, ale nadzieja zgasła po tygodniu. Jednakże, jak o prawie wszystkim, tak i o "Reżimie" da się powiedzieć parę pochlebnych słów. Oprócz miłych dla oka zdjęć i niekiedy fantazyjnych kostiumów, względnie udały się dwie rzeczy. Po pierwsze, muzyka z czołówki (wyjątkowo nieciekawej), czyli Alexandre Desplat na autopilocie, ale tak udanym, że potem dźwięczny i żwawy temat gwiżdże się sam. Po drugie, Kate Winslet, która mimo mizerii scenariusza wyciska z karykaturalnej Vernham, co się da. Odgrywa tę błazenadę, bawiąc się akcentem, tikami, śpiewając, klnąc jak szewc, krzycząc, płacząc, tracąc dech i petryfikując "poddanych" spojrzeniem. Brytyjka odpala wszystkie silniki, ale jest tu jak Robert Lewandowski podczas meczu naszej reprezentacji – nie ma kto jej podać piłki, a charyzmatyczny występ nie broni końcowego wyniku.Pod tytułowym reżimem kryje się mieszanka Węgier Orbána i Białorusi Łukaszenki, są tu odpryski Rosji i garść innych nierządzących na szczęście prawicowo-populistycznych person Europy. Wszystko spotęgowane i wymieszane – to niezła podstawa do politycznej satyry, niestety niezinstrumentalizowana i nieprzekuta w angażującą narrację. Bezpardonowa drwina? Niestety to nie " Borat ". Poruszająca historia na tle autorytarnej rewolucji jak w " Roku za rokiem "? Pudło. Co więcej, ta nijaka jak jej czołówka satyra pisana była zdecydowanie pod widza bardzo zachodniego, gustującego raczej w nagłówkach wiadomości niż niuansach, po macoszemu traktująca środkowoeuropejskie zróżnicowanie i kulturowe realia regionu. W zupełnie odrealnionym geopolitycznie świecie przymknąłbym oko, ale w sytuacji, gdy oprócz USA i Chin pojawiają się odniesienia do innych państw i organizacji międzynarodowych, takich jak UE czy NATO oraz niemal dokładne umiejscowienie fikcyjnego kraju na mapie, trudno nie zgrzytać zębami.Rok z życia dyktatury okazał się więc niewypałem i wciąż łapię się za głowę, jak tak dobry zespół kreatywny i nadzorująca stacja kolaudowali ten miałki kabaret. Próbuję sobie wyobrazić ich słowa wieńczące projekt: Drodzy państwo, mamy to! Dyktatorzy Europy mogą przybić sobie piątkę, widząc, jak tępe ostrze satyry wymierza w ich zapędy wysokojakościowa telewizja. A nam pozostaje czekać na powrót lepszych politycznych rozgrywek od HBO. "Sukcesji" już nie uświadczymy, ale niebawem przed nami kolejna odsłona walki o sukcesję w " Rodzie Smoka ". A "Reżimowi" w demokratycznym głosowaniu grzeczne podziękujmy.