Wyzwolić się z przeszłości

W pierwszym sezonie " Yellowjackets " udało się dokonać niezwykłego połączenia pozornie nieprzystających do siebie telewizyjnych gatunków: dramedii o problemach grupy kobiet w kryzysie wieku średniego, ambitnej produkcji o nastolatkach w stylu " Euforii ", thrillera i horroru – trochę survivalowego, trochę folkowego. Serial z jednej strony precyzyjnie rysował subtelne portrety złożonych, nieoczywistych bohaterek – dorosłych i nastoletnich – z drugiej budował trzymającą w napięciu intrygę, atmosferę niezwykłości i tajemnicy.Widz zadawał sobie ciągle pytania: co tak naprawdę wydarzyło się na pustkowiu, gdzie po katastrofie lotniczej bohaterki utknęły jako nastolatki; jakiej prawdy o tych wydarzeniach za wszelką cenę nie chcą ujawnić; czy pośrodku niczego, gdzieś w Górach Skalistych, zaczęły osuwać się zbiorowe szaleństwo, czy może spotkały tam jakąś złowieszczą, nadprzyrodzoną siłę? Kolejne informacje ujawniane przez twórców prowadziły tylko do nowych pytań.W drugim sezonie wystarczyło podjąć tę niezwykle skuteczną formułę i jej nie zepsuć. Z drugiej strony – premierowy sezon zawiesił poprzeczkę tak wysoko, że łatwo było zawieść oczekiwania fanów. Na szczęście twórcom serii udało się utrzymać poziom. Nowy sezon "Yellowjackets" dalej bardzo udanie miesza różne konwencje, nastroje i emocjonalne rejestry, choć widać, że tym razem dla twórców znaczenie ważniejszy od grozy i tajemnicy był współczesny wątek.W nowych odcinkach narracja więc jakby zwalnia, częściej się zatrzymuje, nie boi się podejmować dygresji i zbaczać na pozornie mniej istotne tory. Dostajemy więcej przestrzeni do tego, by pobyć z dorosłymi bohaterkami, by zrozumieć – na ile to możliwe – ich motywacje i wybory."Yellowjackets" od początku zachwycał świetnymi wyborami obsadowymi i znakomitą aktorską pracą. W nowym sezonie znana obsada wciąż trzyma formę, a jej nowi członkowie dotrzymują jej kroku. I tak Simone Kessell jest świetna jako dorosła Lottie – postać kluczowa dla drugiego sezonu. Jeszcze większe wrażenie robie Elijah Wood jako detektyw-amator, nawiązujący przedziwną – opartą na mieszance szantażu, nachalności, paranoi, fascynacji i podziwu – relację z Misty. Do końca nie wiemy, czy ostentacyjna dziwaczność tej postaci jest tylko niezręczna i budząca dyskomfort czy kryje się za nią coś, co może zagrażać zdrowiu i życiu.W drugim sezonie wątek pustkowia wciąż odgrywa istotną rolę. Dowiadujemy się tu o kolejnych przerażających rzeczach, jakie miały tam miejsce, i winach, jakie ciążą na bohaterkach. Otrzymujemy też nowe wskazówki na temat tego, co tam się tak naprawdę stało. A jednocześnie w perspektywie drugiego sezonu wszystkie te rzeczy trochę tracą na znaczeniu. Bo niezależnie od tego, co uwięzione w głuszy bohaterki jeszcze strasznego zrobiły, jaka jest natura zła, które napotkały, czy mierzą się „tylko” z własnymi demonami, czy siłą nie z tego świata, wymykającą się racjonalnym kategoriom, to coraz wyraźniej widać, że stawką serialu jest tak naprawdę coś innego: ciężar przeszłości, niezdolność do zrzucenia jej ciężaru, uwolnienia się od przeszłych ran i win."Yellowjackets" pełen jest też muzyki z lat 90., z czasów młodości bohaterek. Jedna z nowych postaci, która także przeżyła na pustkowiu, prowadzi w wątku współczesnym sklep połączony z wypożyczalnią kaset VHS – doskonałe narzędzie do ogrywania nostalgii za najtisami. Co jest ważne o tyle, że katastrofa lotnicza odebrała bohaterkom normalną przeszłość, przerwała beztroski czas liceum przypadający właśnie na lata 90. Nostalgia nie jest jednak ostatecznie w stanie oswoić przeszłości. Jak zresztą widzieliśmy w pierwszym sezonie, cały szereg problemów, z jakimi bohaterki mają dziś problemy, tkwią korzeniami właśnie w pozornie beztroskich czasach sprzed katastrofy, które – jak się okazuje – beztroskie nigdy nie były. Choć każda z bohaterek na różne sposoby próbuje zbudować sobie przyszłość, przeszłość wciąż upomina się po swoje.Najważniejsze pytanie, jakie płynie z nowego sezonu, brzmi: czy bohaterki będą w stanie ostatecznie wyzwolić się z jej niszczącego wpływu, przerwać błędne koło wyparcia, powrotu wypartego i przymusu powtarzania tego, co było? W ostatnim odcinku krąg – za wielką cenę – wydaje się na chwilę przerwany. Pytanie, na jak długo.