Witaj w magicznym świecie "Akademii Pana Kleksa". Zobacz nowy zwiastun

Zwiastun filmu "Akademia Pana Kleksa"

Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze... A piszą ją wybitni polscy aktorzy – m.in. wcielający się w postać Ambrożego Kleksa Tomasz Kot oraz grająca Adę Niezgódkę Antonina Litwiniak . Na ekranie, w roli tajemniczego Doktora, pojawia się również Piotr Fronczewski Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat, napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk . Za produkcję filmu odpowiada OPEN MIND PRODUCTION, a za dystrybucję firma NEXT FILM.