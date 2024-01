Wywiad wideo: Maciej Kawulski o reinterpretowaniu "Akademii pana Kleksa"

Zobacz nasz wywiad z Maciejem Kawulskim

to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...W rolę Ambrożego Kleksa wcielił się Tomasz Kot , Adę Niezgódkę zagrała Antonina Litwiniak . W filmie pojawia się również Piotr Fronczewski w roli tajemniczego Doktora. Obsadę zasilili także m.in. Danuta Stenka Mateusz Król oraz Tomasz Włosok