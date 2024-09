"Squid Game" sezon 2 - nowy teaser. Jesteście gotowi na powrót do gry?

"Squid Game" - specjalny teaser serialu

"Squid Game" - o czym opowiada?

Pierwszy " Squid Game " zadebiutował na Netfliksie 17 września 2021 roku. Stworzony przez Hwanga Dong-hyuk serial okazał się światowym fenomenem i największym przebojem w historii platformy - do tej pory obejrzano go ponad 265 milionów razy, a łączny czas oglądania wyniósł 2,2 mld godzin.W pierwszym sezonie " Squid Game " 456 bardzo różnych od siebie osób otrzymuje zaproszenia do udziału w tajemniczej grze. Łączy ich jedno - wszyscy mają poważne problemy finansowe. Gra, w której stawką jest 45,6 miliarda południowokoreańskich wonów, toczy się na tajnym i zamkniętym terenie i obejmuje serię "tradycyjnych" dziecięcych zabaw, w których karą za przegraną jest śmierć. Komu uda się wygrać w tę okrutną grę i jaki, tak naprawdę, jest jej cel?Akcja drugiego sezonu rozgrywa się trzy lata później. Po wygraniu Squid Game Gracz 456 pozostaje zdeterminowany, aby znaleźć ludzi stojących za grą i położyć kres ich okrutnemu sportowi. Wykorzystując fortunę do sfinansowania swoich poszukiwań, Gi-hun zaczyna od najbardziej oczywistych miejsc: szuka mężczyzny w eleganckim garniturze grającego w ddakji w metrze. Kiedy jego wysiłki w końcu przynoszą rezultaty, droga do pokonania organizacji okazuje się bardziej zabójcza, niż sobie wyobrażał: aby zakończyć grę, musi ponownie do niej wejść. Hwang Dong-hyuk , który przeszedł do historii, stając się pierwszym Azjatą z nagrodą Emmy za reżyserię serialu dramatycznego, ponownie kieruje serialem jako reżyser, scenarzysta i producent. Lee Jung-jae Gong Yoo powracają do swoich ról z pierwszego sezonu. Nowe twarze w obsadzie to: Yim Si-wan, Kang Ha-neul , Park Gyu-young, Lee Jin-uk Yang Dong-geun , Kang Ae-sim, Lee David