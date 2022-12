Nowy "Obcy" ma już tytuł. Powiało Scottem

"Obcy" - co wiemy o nowym filmie?

Na liście projektów Stowarzyszenia Przemysłu Filmowego i Telewizyjnego pojawił się tytuł nowego "Obcego" - " Alien: Romulus ". Poznaliśmy też datę rozpoczęcia zdjęć - produkcja ruszy 6 lutego w Budapeszcie.Co sądzicie o powyższym tytule? Oczywiste, mitologiczne konotacje kojarzą się nieco z wizją nowego uniwersum zaproponowaną przez Ridleya Scotta (vide " Prometeusz "), ale może jesteśmy przewrażliwieni - czasem nazwa to tylko...nazwa. Ridley Scott jest związany z projektem, ale wyłącznie jako producent. Reżyserią zajmie się spec od horrorów ("Nie oddychaj", "Martwe zło"), a prywatnie fan cyklu, Fede Álvarez . On jest również autorem scenariusza. Z kolei gwiazdą produkcji ma być Cailee Spaeny , którą możecie pamiętać z serialu " Devs " i " Mare z Easttown ".Szczegóły fabuły nie są na razie ujawnione. Jednak z marcowych informacji wynikało, że nie jest to sequel, remake lub spin-off dotychczasowych części cyklu o Obcym . Zamiast tego ma opowiadać zupełnie nową historię rozgrywającą się w tym samym świecie, co filmy Ridleya Scotta Jamesa Camerona i pozostałych twórców.Niestety nowy " Obcy " najprawdopodobniej nie trafi do kin. Kiedy pojawiła się w marcu informacja o nim, to mówiło się wtedy, że realizowany jest z myślą o platformie Hulu. Szefostwo 20th Century Studios podkreślało, że daje to większą wolność twórczą. Droga do kinowej dystrybucji nie została jednak całkowicie zamknięta.