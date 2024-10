Odkurzcie magnetowidy! "Obcy: Romulus" na kasetach wideo

Idealny prezent na Gwiazdkę – kaseta VHS

Jak wiadomo " Obcy: Romulus " jest już dostępny do obejrzenia na platformach streamingowych. Disney już wcześniej ogłosił także, że film na nośnikach fizycznych 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD zadebiutuje w sezonie prezentowym, czyli 3 grudnia.Teraz dowiedzieliśmy się, że " Obcy: Romulus " zostanie wydany również na. Limitowana edycja będzie dostępna do kupienia także Obcy: Romulus " rozgrywa się na odległej kolonii górniczej, skąd Rain ( Cailee Spaeny ) pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym "bratem" Andym ( David Jonsson ). W realizacji marzeń może im ponuć odzyskanie sprzętu z porzuconej stacji kosmicznej. Wraz z grupą przyjaciół docierają do kosmicznego wraku nie zdając sobie sprawy z tego, że stacja skrywa koszmarną tajemnicę. Obcy: Romulus " jest aktualnie dziesiątą najbardziej kasową hollywoodzką produkcją tego roku. Na całym świecie film zarobił ponad