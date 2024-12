Powiało grozą! Najlepsze horrory 2024 według użytkowników Filmwebu

Lata 80., Hollywood. Maxine Minx, gwiazda filmów dla dorosłych, próbuje przebić się do mainstreamu. I oto udaje jej się dostać rolę w horrorze kręconym przez ambitną reżyserkę. Ktoś jednak zaczyna grozić Maxine ujawnieniem jej mrocznej przeszłości. Do tego w otoczeniu bohaterki zaczynają ginąć kolejne osoby.

Margaret Daino jest młodą amerykańską nowicjuszką wysłaną do Rzymu, aby rozpocząć życie w służbie Kościołowi, pracując w miejscowym sierocińcu. Od razu zaprzyjaźnia się z najstarszą dziewczynką z sierocińca, Carlitą, która podobnie jak Margaret od najmłodszych lat boryka się z problemami. Wkrótce jednak napotyka mrok, przez który zaczyna kwestionować własną wiarę i odkrywa przerażający spisek mający na celu doprowadzenie do narodzin wcielonego zła.

The First Omen

Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą słowo Boże, pukają do drzwi domu pana Reeda. Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę. Kobiety orientują się, że wszystkie wyjścia z domu zostały zamknięte, a ich podejrzany gospodarz co chwila pojawia się, aby zadać im kolejną zagadkę testującą ich wiarę. Rozpoczyna się śmiertelnie niebezpieczna gra, w której stawką jest przetrwanie. Głosicielki wiary będą musiały wykorzystać cały swój spryt, aby uciec z domu grozy pana Reeda.

Dani Timmins właśnie wprowadziła się do nowego domu ze swoim mężem, psychiatrą. Pewnej nocy do ich drzwi dobija się dziwny facet ze szklanymi oczami, twierdząc, że grozi jej niebezpieczeństwo. Ma rację – kobieta zostaje zamordowana. Czy przez niego? Tego właśnie chce się dowiedzieć Darcy, niewidoma bliźniaczka Dani, medium z powołania, właścicielka sklepu z osobliwościami. Rok po śmierci siostry składa byłemu szwagrowi i jego nowej dziewczynie niespodziewaną wizytę. Przywozi ze sobą drewnianą rzeźbę z ustami otwartymi w rozpaczliwym krzyku i jasne jest, że prowadzi śledztwo. Jej prywatne dochodzenie jest komuś wybitnie nie na rękę.

Akcja filmu rozgrywa się na odległej kolonii górniczej, skąd Rain pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym "bratem" Andym, robotem stworzonym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek kosmiczny i planują dotrzeć na bezpieczną planetę bez starzenia się, dzięki komorom kriogenicznym. Nowi pasażerowie nie wiedzą jednak, że statek skrywa również groźnego drapieżnika.

Agentka FBI Lee Harker zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.

Uznana szamanka Hwarim (oraz jej protegowany Bong-gil zostają zatrudnieni przez zamożną, enigmatyczną rodzinę do zbadania przyczyny nadprzyrodzonej choroby, która dotyka pierworodne dzieci w każdym pokoleniu. W niełatwym zadaniu pomaga im również doświadczony przedsiębiorca pogrzebowy Young-geun i szanowany w całym kraju geomanta Sang-deok. Zespół wkrótce znajduje źródło choroby w rodzinnym grobowcu znajdującym się na świętej ziemi. Wyczuwając złowrogą aurę otaczającą miejsce pochówku, niezwłocznie postanawiają ekshumować i przenieść szczątki przodków.

Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze.