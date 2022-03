"Aquaman 2" i "Flash" dopiero w przyszłym roku. Warner zmienia kalendarz premier

"Aquaman 2", "Flash", "Black Adam", "Shazam 2". Które filmy dostały nowe daty premier?

Mamy złą wiadomość dla fanów komiksowych (i nie tylko) produkcji Warner Bros. Studio właśnie uaktualniło swoje plany i niestety większość filmów przyjdzie nam dłużej poczekać.Większość zmian w kalendarzu Warner Bros. to przesunięcia dat premier na później. Dotyczy to następujących tytułów: DC Liga Super-Pets " - premiera przesunięta z 20 maja na 29 lipca Black Adam " - premiera przesunięta z 29 lipca na 21 października Aquaman and the Lost Kingdom " - premiera przesunięta z 16 grudnia 2022 r. na 17 marca 2023 r. The Flash " - premiera przesunięta z 4 listopada 2022 r. na 23 czerwca 2023 r. Wonka " - premiera przesunięta z 17 marca 2023 r. na 15 grudnia 2023 r.Cieszyć się za to mogą osoby czekające na widowisko " Shazam! Fury of the Gods ". Film trafi bowiem do kin jeszcze w tym roku. Jego premiera została przeniesiona z 2 czerwca 2023 roku na 16 grudnia 2022 roku.Warner Bros. ogłosił również, że widowisko " Meg 2: The Trench " trafi do amerykańskich kin 4 sierpnia 2023 roku.