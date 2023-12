George Clooney nie wróci jako Batman, nawet za narkotyki. Aktor wspomina epizod we "Flashu"

George Clooney nie wróci jako Batman

Namieszawszy w czasoprzestrzeni tytułowy bohater ( Ezra Miller ) ostatecznie trafia do równoległej rzeczywistości, w której Bruce Wayne nie ma znanej mu twarzy Bena Afflecka , tylko znaną nam - widzom " Batmana i Robina " - twarz Clooneya , powiedział Clooney o swoich perspektywach powrotu do roli Batmana Dlaczego więc - skoro rola budzi w nim takie emocje - zdecydował się zagrać epizodzik we " Flashu "?, skomentował sarkastycznie gwiazdor.Wygląda na to, że aktor ma zdrowy - a przynajmniej zdystansowany - stosunek do swojej kariery w pelerynie. Piszcie w komentarzach, czy tęsknicie za jego wersją Mrocznego Rycerza.To historia wioślarzy z Uniwersytetu w Waszyngtonie, którzy reprezentowali Stany Zjednoczone podczas letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, a także ich trenerów. W głównych rolach zobaczymy m.in. Calluma Turnera Posłuchajcie odcinka podcastu "Mam parę uwag", w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki porównują " Flasha " i " Spider-Mana: Poprzez multiwersum ".