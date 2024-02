"Aquaman 2" na platformie HBO Max! Warner podał datę

"Aquaman i Zaginione Królestwo" na MAX jeszcze w lutym

O filmie "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Zwiastun filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

trafił do kin w grudniu. Warner Bros. wprowadził go do cyfrowej (płatnej) dystrybucji 23 stycznia. Teraz film będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich użytkowników platformy HBO Max. Od kiedy? Warner Bros. ogłosił, że nastąpi to, czyli już w przyszłym tygodniu!nie powtórzył tego sukcesu. Na chwilę obecną jego łączne wpływy wynosząPoprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana . Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę.Aby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma , swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?