"Aquaman i Zaginione Królestwo" już za chwilę w streamingu. Znamy datę

Kiedy "Aquaman i Zaginione Królestwo" trafi na VOD?

"Aquaman i Zaginione Królestwo" bez rewelacji w kinach

Zwiastun filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

trafił do kin przed Bożym Narodzeniem. Jego premiera w cyfrowej dystrybucji będzie miała miejsce 31 dni po premierze kinowej, czyliOznacza to, że na serwisach VOD pojawi się dzień wcześniej niżi 10 dni później niżOczywiście na chwilę obecnąbędzie dostępny za opłatą do kupna lub wypożyczenia w streamingu. Warner Bros. na razie nie ujawnił, kiedy film trafi na platformę. Można się jej spodziewać w okolicach pierwszej połowy marca.Na cały świecie zarobił 1 143,8 mln dolarów.nie powtórzył tego sukcesu. Na chwilę obecną jego łączne. Jest to jednak wynik lepszy od łącznych wpływów(132,3 mln dolarów) i(128,8 mln dolarów), czyli dwóch innych premier DC z tego roku. Zarobił też więcej niż(266,6 mln dolarów).Poprzednio Czarna Manta nie zdołał pokonać Aquamana . Wciąż jednak pragnie pomścić śmierć ojca i dlatego nie cofnie się przed niczym, żeby rozprawić się z Aquamanem raz na zawsze. Tym razem Czarna Manta jest potężniejszy niż dotąd. Posiadł moc mitycznego Czarnego Trójzęba, który kryje w sobie starożytną i złowrogą siłę.Aby go pokonać, Aquaman nieoczekiwanie prosi o pomoc Orma , swojego uwięzionego brata i poprzedniego króla Atlantydy. Obaj muszą zapomnieć o różnicach, żeby ochronić królestwo oraz ocalić rodzinę Aquamana i cały świat przed nieodwracalnym zniszczeniem.