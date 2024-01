"Wonka" królem amerykańskich kin w ostatni weekend 2023 roku

Słodki weekend producentów "Wonki"

Box Office USA: 29-31 grudnia

Sylwestrowy weekend należał do filmów studia Warner Bros, które zajęły pierwsze, drugie i czwarte miejsce w box offisie. Na szczycie zestawienia znalazł sięz blisko 24 milionami utargu. W porównaniu z ubiegłym tygodniem musical z Timotheem Chalametem zanotował 33-procentowy wzrost popularności. Analitycy przewidują, że finalny przychód filmu w USA wyniesie 200 milionów dolarów. Będzie to rezultat zbliżony do poprzedniej produkcji o przygodach Willy'ego Wonki - " Charliego i Fabryki Czekolady " z 2005 roku (nie uwzględniając oczywiście inflacji).Mniej powodów do zadowolenia mają producenci komiksowego widowiska " Aquaman i Zaginione Królestwo ". Po dwóch tygodniach od premiery kosztujący ponad 200 milionów dolarów film Jamesa Wana nadal nie przekroczył granicy 100 milionów dolarów przychodu. Utarg z minionego weekendu to 19,5 mln $.Najniższe miejsce na podium przypadło animacji studia Illumination pt. " Wyfrunięci ". Przez ostatnie trzy dni na konto filmu wpłynęło 17,2 mln dolarów. Łączne zarobki filmu w USA i Kanadzie to 59,3 mln dolarów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z mniej kasowych produkcji firmy mającej na koncie takie hity " Minionki ", " Sekretne życie zwierzaków domowych " i " Super Mario Bros. ".Jedyną premierą, która w przyszły weekend ma realną szansę zawalczyć o portfele amerykańskich widzów, jest horror " Przeklęta woda ".