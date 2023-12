Co Was śmieszy? Nie "Barbie"! Najlepsze komedie 2023 roku według użytkowników Filmwebu

Top 10 komedii 2023 roku według użytkowników Filmwebu

10 Super Mario Bros. Film The Super Mario Bros. Movie 2023 1 godz. 32 min. Animacja Komedia Przygodowy Chris Pratt Anya Taylor-Joy Bracia hydraulicy - Mario i Luigi, próbując uratować dzielnicę w której mieszkają, przypadkowo przenoszą się do różnych światów. Mario trafia do tajemnicznego Grzybowego Królestwa, w którym poznaje Księżniczkę Peach. Zawiązuje z nią przymierze, by pomóc jej obronić Królestwo przed złowrogim Bowserem oraz odbić swojego brata. Czy Mario i Luigi zdołają pokonać Bowsera i ocalić Grzybowe Królestwo?

Zwiastun filmu "Super Mario Bros. Film"

9 Święto ognia 2023 1 godz. 34 min. Komedia obycz. Paulina Pytlak Tomasz Sapryk Anastazja ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek. Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina. To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

8 Georgie ma się dobrze Scrapper 2023 1 godz. 24 min. Dramat Komedia Lola Campbell Harris Dickinson Chociaż Georgie ma dopiero 12 lat, potrafi poradzić sobie w każdych warunkach. Po śmierci matki postanowiła udawać, że mieszka z wujkiem. Zarabia na życie, kradnąc rowery z najbliższym kumplem – Alim. Mieszkając na przedmieściach Londynu, nikomu nie może w pełni zaufać. Kiedy nagle pojawia się w jej życiu ojciec, Jason, Georgie nie wita go z otwartymi ramionami. Powoli zaczynają oswajać się ze swoją obecnością i zbliżać.

7 Dream Scenario 2023 1 godz. 40 min. Komedia Nicolas Cage Michael Cera Zdobywca Oscara Nicolas Cage wciela się w rolę niedocenianego i niemal niezauważalnego szarego człowieka, którego los zmienia się diametralnie, odkąd co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. Z dnia na dzień, a w zasadzie z nocy na noc, Paul Matthews staje się celebrytą szczególnej kategorii. Nastoletnie córki przestają się go wstydzić, odzywa się do niego jego była, w oczach studentów zaczyna być cool, a na biurku przybywa lukratywnych kontraktów reklamowych. Wreszcie jest KIMŚ. Jednak szybko jego życie z ucieleśnienia marzeń staje się koszmarem, a z fascynującego fenomenu Paul staje się ofiarą cancel culture.

6 Alibi.com 2 2023 1 godz. 28 min. Komedia Philippe Lacheau Elodie Fontan Greg zbudował na kłamstwie dochodowy biznes. Pomysł był prosty: jeśli skaczesz na boki, migasz się w pracy albo unikasz dłużników, zgłoś się do Alibi.com. To firma, która specjalizuje się w profesjonalnym wci­skaniu ściemy. Odkąd jednak Grega trafiła strzała amora, postanowił żyć w prawdzie, co najmniej do ślubu. Pomysł piękny, ale jak się wkrótce okaże, bardzo kłopotliwy. Greg zdążył już nawciskać swojej ukochanej i przyszłym teściom tyle kitu o własnej rodzinie, że teraz nie może po­zwolić, by wszystko wyszło na jaw.

5 Pierwszy dzień mojego życia Il primo giorno della mia vita 2023 2 godz. 1 min. Komedia Toni Servillo Valerio Mastandrea Film opowiada o grupie osób, które tuż przed popełnieniem samobójstwa spotykają pewnego tajemniczego mężczyznę. Nieznajomy namawia ich do zawarcia paktu. Przez tydzień cała czwórka będzie miała przywilej obserwowania siebie z zewnątrz. Mężczyzna pokaże im, co się stanie, gdy odejdą, co zostawią, co stracą, jaka będzie reakcja przyjaciół i krewnych, zobaczą spełnione życzenia, z których już zrezygnowali. Po siedmiu dniach będą musieli podjąć ponownie decyzję. Czy to, co zobaczyli, przekona ich, że przed nimi pierwszy dzień nowego życia?

Zwiastun filmu "Pierwszy dzień mojego życia"

4 Wonka 2023 1 godz. 53 min. Fantasy Komedia Musical Przygodowy Timothée Chalamet Calah Lane "Wonka" to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater "Charliego i fabryki czekolady", najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów. Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.

3 Saltburn 2023 2 godz. 7 min. Dramat Komedia Thriller Barry Keoghan Jacob Elordi Oliver Quick, niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona. Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.

2 Leo 2023 1 godz. 46 min. Animacja Familijny Komedia Adam Sandler Marga Leśniarek Animowana komedia o dorastaniu, opowiadająca o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowej 74-letniej jaszczurki o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali lekcyjnej, dzieląc terrarium z żółwim kumplem. Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca...

1 Przesilenie zimowe The Holdovers 2023 2 godz. 13 min. Dramat Komedia Świąteczny Paul Giamatti Dominic Sessa Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń - sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus, któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary, której syn niedawno zginął w Wietnamie.

Zwiastun filmu "Przesilenie zimowe"

