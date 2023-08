"Baldur's Gate 3" na Xboxach jeszcze w tym roku! Zabraknie jednego trybu

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series. — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023

Niestety, to porozumienie musiało mieć swoją cenę, a będzie nią pozbawienie wersji na Series S trybu kooperacji na jednym ekranie. To właśnie on sprawiał studiu największe problemy, i jego usunięcie jest całkowicie uzasadnione w tym momencie. Dodatkowo warto wspomnieć, że zapisy w chmurze będą synchronizowały się tylko na linii PC<->Xbox lub PC<->PS5. Oznacza to, że jeśli zaczniecie przygodę na konsoli Sony we wrześniu, a w późniejszym terminie chcielibyście ją dokończyć na konsoli Microsoftu, będzie to po prostu niemożliwe.Czy decyzja o pozbawieniu trybu kooperacji na Series S jest słuszna? Czy wolelibyście poczekać dłużej, ale zobaczyć go w jakiejkolwiek formie na tej konsoli?