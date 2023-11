Black Friday 2023 - Jakie gry warto kupić?

Widmo wolności to rozbudowany dodatek fabularny do " Cyberpunka 2077 " utrzymany w klimacie szpiegowskiego thrillera. Wciel się ponownie w V, cyberpunka do wynajęcia, i ruszaj do Dogtown na ratunek prezydentce Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zinfiltruj najbardziej niebezpieczną dzielnicę Night City, zanurz się w pełną zwrotów akcji szpiegowską intrygę i walcz o przetrwanie — to komu zaufasz, zadecyduje o wszystkim.• PEGI: 18• język polski: pełny polski dubbing