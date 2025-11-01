"Battlefield 6". EA uległo graczom i po cichu usunęło kontrowersyjną skórkę

Niebieski kolor wycofany. Wraca standard

Zwiastun gry "Battlefield 6"

Oburzenie fanów gry "Battlefield 6" wywołała skórka. Została ona udostępniona graczom w ramach pierwszego sezonu w aktualizacji przedhalloweenowej.Fani natychmiast zwrócili uwagę, że jest to najbardziej nierealistyczna skórka spośród wszystkich aktualnie dostępnych. Uznali, że jest to zapowiedź końca i jawne pogwałcenie obietnic twórców, którzy obiecywali, że takich dziwactw nie będzie.W mediach społecznościowych zawrzało. Padały deklaracje, że osoby mające tę skórkę nie będą ratowane czy przywracane do żywych.Na szczęście obejdzie się bez tak drastycznych akcji, bozarówno ze standardowego multiplayera jak i REDSEC. Zamiast tego jest dostępna skórka "Standard Issue", która nie powinna budzić podobnych kontrowersji.