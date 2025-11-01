"Battlefield 6". EA uległo graczom i po cichu usunęło kontrowersyjną skórkę

Hardcore'owi fani gry "Battlefield 6" mają powody do świętowania, ich oburzenie na niedawną skórkę zostało dostrzeżone i wysłuchane przez EA.
Niebieski kolor wycofany. Wraca standard
Oburzenie fanów gry "Battlefield 6" wywołała skórka "Wicked Grin"
. Została ona udostępniona graczom w ramach pierwszego sezonu w aktualizacji przedhalloweenowej.
Fani natychmiast zwrócili uwagę, że jest to najbardziej nierealistyczna skórka spośród wszystkich aktualnie dostępnych. Uznali, że jest to zapowiedź końca i jawne pogwałcenie obietnic twórców, którzy obiecywali, że takich dziwactw nie będzie.
W mediach społecznościowych zawrzało. Padały deklaracje, że osoby mające tę skórkę nie będą ratowane czy przywracane do żywych.
Na szczęście obejdzie się bez tak drastycznych akcji, bo EA po cichu wycofało skórkę
zarówno ze standardowego multiplayera jak i REDSEC. Zamiast tego jest dostępna skórka "Standard Issue", która nie powinna budzić podobnych kontrowersji.
Zwiastun gry "Battlefield 6"