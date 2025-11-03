Jak powstawał "Heweliusz"? Szyc, Wasilewska, Bajon i Holoubek zdradzają kulisy serialu

Już w środę na platformie Netflix zadebiutuje serial "Heweliusz". Jak zrealizowano opowieść o tragicznym zatonięciu tytułowego promu, które miało miejsce 13 stycznia 1993 roku? Z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się twórcy? O pracy nad "Heweliuszem" opowiadają nam gwiazdy serialu, Borys Szyc i Justyna Wasilewska, oraz scenarzysta Kasper Bajon i reżyser Jan Holoubek.
Rozmawiamy z twórcami serialu "Heweliusz" Borys Szyc
, który wciela się w postać kapitana Andrzeja Ułasiewicza opowiada nam o wyzwaniach związanych z tą rolą: Justyna Wasilewska
, serialowa Kaczkowska, zdradza kulisy pracy nad rolą:
Jak powstał "Heweliusz
"? Scenarzysta Kasper Bajon
i reżyser Jan Holoubek
uchylają rąbka tajemnicy:
O czym opowiada "Heweliusz"?
13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.
W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Różczka
, Michał Żurawski
, Konrad Eleryk
, Michalina Łabacz
, Borys Szyc
, Tomasz Schuchardt
, Justyna Wasilewska
, Andrzej Konopka
i Jacek Koman
.