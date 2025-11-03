Newsy Seriale Jak powstawał "Heweliusz"? Szyc, Wasilewska, Bajon i Holoubek zdradzają kulisy serialu
Seriale / Wideo

Jak powstawał "Heweliusz"? Szyc, Wasilewska, Bajon i Holoubek zdradzają kulisy serialu

źródło: Materiały prasowe
Już w środę na platformie Netflix zadebiutuje serial "Heweliusz". Jak zrealizowano opowieść o tragicznym zatonięciu tytułowego promu, które miało miejsce 13 stycznia 1993 roku? Z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się twórcy? O pracy nad "Heweliuszem" opowiadają nam gwiazdy serialu, Borys Szyc i Justyna Wasilewska, oraz scenarzysta Kasper Bajon i reżyser Jan Holoubek.
    

Rozmawiamy z twórcami serialu "Heweliusz"




Borys Szyc, który wciela się w postać kapitana Andrzeja Ułasiewicza opowiada nam o wyzwaniach związanych z tą rolą:
  
Justyna Wasilewska, serialowa Kaczkowska, zdradza kulisy pracy nad rolą:


Jak powstał "Heweliusz"? Scenarzysta Kasper Bajon i reżyser Jan Holoubek uchylają rąbka tajemnicy:


O czym opowiada "Heweliusz"?



13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

W obsadzie znaleźli się m.in. Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka i Jacek Koman.

