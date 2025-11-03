Newsy Filmy Reboot "Mumii" z nowym tytułem. O czym opowie fabuła?
Reboot "Mumii" z nowym tytułem. O czym opowie fabuła?

Ostatnie podejście do marki "Mumia" okazało się niewypałem i pogrzebało szanse na rozwój tzw. Dark Universe. Podjęto jednak kolejną próbę rebootu – na 17 kwietnia 2026 roku wyznaczono premierę filmu, który wyreżyserował i napisał Lee Cronin. Do sieci trafiły nowe doniesienia o potencjalnym tytule i fabule produkcji, dotychczas znanej pod tytułem "The Mummy".

O czym opowie nowa "Mumia"?



Jak przekazał Daniel Richtman, specjalista od przecieków dotyczących hollywoodzkich produkcji, reboot ma tytuł "The Resurrected", a historia zarysowuje się następująco:

Po tym, jak jego zaginiona córka w tajemniczy sposób powraca po ośmiu latach, ojciec odkrywa, że dziewczyna nosi w sobie ducha starożytnej egipskiej mumii. Gdy zło zaczyna przenikać także do jego drugiego dziecka, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, by je ocalić — nawet jeśli oznacza to, że sam stanie się potworem.

W filmie zagrali Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy i May Elghety, nie wiadomo jednak, w jakie role się wcielą.

Z produkcję filmu odpowiedzialne są New Line Cinema, Blumhouse Productions i Atomic Monster, a dystrybucją zajmie się Warner Bros. To pierwsza Mumia od 1971 roku, która nie jest produkowana i dystrybuowana przez studio Universal. 

Lee Cronin ma na koncie dwa inne filmy grozy – "Impostora" oraz "Martwe zło: Przebudzenie". 

"Martwe zło: Przebudzenie" - zwiastun



