Reboot "Mumii" z nowym tytułem. O czym opowie fabuła?

Ostatnie podejście do marki "Mumia" okazało się niewypałem i pogrzebało szanse na rozwój tzw. Dark Universe. Podjęto jednak kolejną próbę rebootu – na 17 kwietnia 2026 roku wyznaczono premierę filmu, który wyreżyserował i napisał Lee Cronin. Do sieci trafiły nowe doniesienia o potencjalnym tytule i fabule produkcji, dotychczas znanej pod tytułem "The Mummy".
O czym opowie nowa "Mumia"?
Jak przekazał Daniel Richtman, specjalista od przecieków dotyczących hollywoodzkich produkcji, reboot ma tytuł "The Resurrected
", a historia zarysowuje się następująco: Po tym, jak jego zaginiona córka w tajemniczy sposób powraca po ośmiu latach, ojciec odkrywa, że dziewczyna nosi w sobie ducha starożytnej egipskiej mumii. Gdy zło zaczyna przenikać także do jego drugiego dziecka, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, by je ocalić — nawet jeśli oznacza to, że sam stanie się potworem.
W filmie zagrali Jack Reynor
, Laia Costa
, Veronica Falcón
, May Calamawy
i May Elghety
, nie wiadomo jednak, w jakie role się wcielą.
Z produkcję filmu odpowiedzialne są New Line Cinema, Blumhouse Productions i Atomic Monster, a dystrybucją zajmie się Warner Bros. To pierwsza Mumia od 1971 roku, która nie jest produkowana i dystrybuowana przez studio Universal. Lee Cronin
ma na koncie dwa inne filmy grozy – "Impostora
" oraz "Martwe zło: Przebudzenie
".
