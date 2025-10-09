"Battlefield 6" – recenzja. Do tanka trzeba dwojga

Po prawie czterech latach od premiery "Battlefielda 2042", seria powraca z hukiem – dosłownie. "Battlefield 6" od Battlefield Studios to próba odbudowania zaufania fanów i jednocześnie powrót do korzeni cyklu, który przez lata definiował gatunek sieciowych strzelanek. W kampanii promocyjnej twórcy obiecywali “poważniejsze podejście do wojny” i odrzucenie przesady ostatnich odsłon. Ale czy rzeczywiście udało im się przywrócić dawny blask serii?
Na karcie gry znajdziecie naszą RECENZJĘ
. Michał Walkiewicz przyjrzał się nowemu "Battlefieldowi
" i choć nie oszczędzał słów krytyki wobec fabularnej warstwy gry, jasno daje do zrozumienia – to wciąż imponujący kawał nowoczesnego shootera.
"Battlefield 6" – przeczytaj naszą recenzję
Walkiewicz zaczyna swoją analizę od obserwacji, że nowy "Battlefield
" jest czymś więcej niż tylko kolejną strzelanką. To komentarz do samej kultury gier – pełnej sprzeczności, w której realne tragedie i fikcyjna wojna splatają się w widowiskowy spektakl. Tym razem twórcy postawili jednak na ton bardziej stonowany. Po kontrowersjach związanych z "2042", kampania fabularna powraca w formie symbolicznego "przeproszenia" fanów. Nie jest wolna od klisz i stereotypów, ale – jak zauważa recenzent – świetnie działa jako intensywny samouczek i wprowadzenie do rozgrywki wieloosobowej.
"Skala się rozszerza, stawka rośnie, pot ścieka po skroni. Eskalacja trwa aż do rozbuchanego finału, w którym nalot dywanowy jest zaledwie przecinkiem w imponującym poemacie destrukcji"
– pisze Walkiewicz, podkreślając, że nawet jeśli fabuła nie zaskakuje, to sama konstrukcja misji i tempo rozgrywki potrafią zrobić wrażenie.
Co jeszcze pisze nasz recenzent?
Największą siłą "Battlefielda 6
" pozostaje multiplayer. Gra debiutuje z ośmioma trybami zabawy – od klasycznych potyczek 6 na 6 po monumentalne bitwy 64 graczy. Walkiewicz chwali różnorodność map i dynamikę starć, które potrafią zmieniać się w sekundę – z kameralnej wymiany ognia do totalnej wojennej zawieruchy. Jego ulubionym trybem okazała się "Eskalacja" – wariacja na temat kultowego Podboju, w której zmieniające się strefy kontroli potęgują chaos i wymagają precyzyjnej koordynacji drużyny.
Recenzent zwraca też uwagę na techniczny kunszt produkcji. "Battlefield 6
" imponuje systemem destrukcji otoczenia, dynamiczną fizyką i momentami, w których szczęka naprawdę opada z wrażenia. "Wymagam od strzelanki dwóch rzeczy: płynnej animacji i momentów wizualnej maestrii, dzięki którym szczęka zmiażdży mi palce u stóp. "Battlefield 6
" oferuje i jedno, i drugie" – przyznaje Walkiewicz.
Nie brakuje również refleksji nad tym, jak gra równoważy chaos i współpracę. W zależności od klasy postaci możemy pełnić rolę medyka, zwiadowcy, inżyniera czy żołnierza szturmowego. Każdy z zawodników ma swoje obowiązki, ale ostatecznie – jak pisze recenzent – "do tanka trzeba dwojga". PRZECZYTAJ NASZĄ RECENZJĘ
i dowiedz się, dlaczego "Battlefield 6
" to strzelanka, która przypomina, za co tak naprawdę pokochaliśmy tę serię – spektakularny chaos, drużynową współpracę i momenty, które zostają w pamięci na długo po zakończeniu meczu.