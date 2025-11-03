Box Office Świat: Anime górą. "Chainsaw Man" pozostał liderem

W kinach na świecie, podobnie jak w Ameryce, początek listopada upłynął bardzo spokojnie. Lokalnie (na przykład w Rosji - "Papiny dochki. Mama vernulas") trafiały się hity przyciągające tłumy. Ogólnie jednak wyniki do najwyższych nie należały.
Skorzystała na tym japońska animacja "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
, która pozostała numerem jeden w naszym zestawieniu. Do zwycięstwa wystarczyło jednak tylko 12,8 mln dolarów
. Dzięki temu zagraniczne wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów (obecnie 108,2 mln). Globalnie na koncie filmu jest 139 mln dolarów.
Zwiastun filmu "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
Skorzystała też amerykańska produkcja "Gdyby nie ty"
. Film debiutował przed tygodniem na czwartym miejscu, a teraz z wpływami niemal identycznymi (szacujemy je na ok. 7,8 mln dolarów
) awansował na drugą lokatę. Stabilność wpływów zapewniło wejście do kin w kolejnych 16 krajach. Łącznie film zarobił 23,3 mln dolarów, a wraz z Ameryką 50,8 mln.
Oczko niżej niż przed tygodniem jest horror "Czarny telefon 2"
. Tym razem na konto filmu wpłynęło 7,3 mln dolarów
. W miniony weekend film globalnie osiągnął poziom 100 milionów dolarów. Z tego 43,3 mln pochodzi spoza Ameryki.
Także oczko niżej wylądowała "Jedna bitwa po drugiej"
. Film był jeszcze w stanie zarobić 5 milionów dolarów
. To oznacza, że globalnym wpływom brakuje już tylko 10 milionów, by osiągnąć poziom 200 milionów dolarów. Z tego spoza Ameryki pochodzą 123 mln dolarów.
Jedyną nowością w naszym zestawieniu jest w tym tygodniu chiński thriller "Ji xing mou sha
" (Her Turn). Opowieść o częściowo sparaliżowanej kobiecie, która po 17 latach wraca do rodzinnego domu i odkrywa dawno pochowane sekrety, zadebiutowała w China w sobotę i w ciągu pierwszych dwóch dni zgarnęła prawie 5 milionów dolarów
.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$614,0
|$1 037,8
|21.05
|USA
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$542,8
|$675,8
|18.07
|Japonia
|4
|Minecraft: Film
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|5
|Jurassic World: Odrodzenie
|$528,8
|$868,4
|2.07
|USA
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$440,0
|$629,5
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$373,1
|$636,1
|6.06
|USA