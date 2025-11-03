Newsy Filmy Box office Box Office Świat: Anime górą. "Chainsaw Man" pozostał liderem
Filmy / Box office

Box Office Świat: Anime górą. "Chainsaw Man" pozostał liderem

Reddit / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Box+Office+%C5%9Awiat%3A+Anime+g%C3%B3r%C4%85.+%22Chainsaw+Man%22+pozosta%C5%82+liderem-163734
Box Office Świat: Anime górą. &quot;Chainsaw Man&quot; pozostał liderem
W kinach na świecie, podobnie jak w Ameryce, początek listopada upłynął bardzo spokojnie. Lokalnie (na przykład w Rosji - "Papiny dochki. Mama vernulas") trafiały się hity przyciągające tłumy. Ogólnie jednak wyniki do najwyższych nie należały.

Skorzystała na tym japońska animacja "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc", która pozostała numerem jeden w naszym zestawieniu. Do zwycięstwa wystarczyło jednak tylko 12,8 mln dolarów. Dzięki temu zagraniczne wpływy osiągnęły 100 milionów dolarów (obecnie 108,2 mln). Globalnie na koncie filmu jest 139 mln dolarów.

Zwiastun filmu "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" 


Skorzystała też amerykańska produkcja "Gdyby nie ty". Film debiutował przed tygodniem na czwartym miejscu, a teraz z wpływami niemal identycznymi (szacujemy je na ok. 7,8 mln dolarów) awansował na drugą lokatę. Stabilność wpływów zapewniło wejście do kin w kolejnych 16 krajach. Łącznie film zarobił 23,3 mln dolarów, a wraz z Ameryką 50,8 mln.

Oczko niżej niż przed tygodniem jest horror "Czarny telefon 2". Tym razem na konto filmu wpłynęło 7,3 mln dolarów. W miniony weekend film globalnie osiągnął poziom 100 milionów dolarów. Z tego 43,3 mln pochodzi spoza Ameryki.

Także oczko niżej wylądowała "Jedna bitwa po drugiej". Film był jeszcze w stanie zarobić 5 milionów dolarów. To oznacza, że globalnym wpływom brakuje już tylko 10 milionów, by osiągnąć poziom 200 milionów dolarów. Z tego spoza Ameryki pochodzą 123 mln dolarów.

Jedyną nowością w naszym zestawieniu jest w tym tygodniu chiński thriller "Ji xing mou sha" (Her Turn). Opowieść o częściowo sparaliżowanej kobiecie, która po 17 latach wraca do rodzinnego domu i odkrywa dawno pochowane sekrety, zadebiutowała w China w sobotę i w ciągu pierwszych dwóch dni zgarnęła prawie 5 milionów dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Lilo & Stitch $614,0$1 037,821.05USA
3Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $542,8$675,818.07Japonia
4Minecraft: Film $534,0$957,92.04USA
5Jurassic World: Odrodzenie $528,8$868,42.07USA
6Tang Ren Jie Tan an 1900$499,2$499,229.01
Chiny
7F1: Film $440,0$629,525.06USA
8Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $401,4$598,821.05USA
10Jak wytresować smoka$373,1$636,16.06USA

Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen  (2025)

 Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen

Chensō Man  (2022)

 Chensō Man

Najnowsze Newsy

Seriale Wideo

Jak powstawał "Heweliusz"? Szyc, Wasilewska i Holoubek o serialu

Filmy

Reboot "Mumii" z nowym tytułem. O czym opowie fabuła?

8 komentarzy
Inne Filmy

Jesse Eisenberg gotowy na prawdziwy ból po oddaniu nerki

4 komentarze
Filmy

"Godzilla Minus One". Ujawniono tytuł kontynuacji!

17 komentarzy
Seriale Filmy

Listopad w CANAL+: "The Office PL 5" zaprasza. Co oglądać?

Filmy

Listopad w kinach sieci Multikino

Filmy Box office

Box Office USA: Halloween straszy pustymi salami kinowymi

24 komentarze