"Quebonafide: Północ / Południe" od 22 listopada w CANAL+

"Quebonafide: Północ / Południe" – wizualna opowieść, w której muzyka, taniec i słowo splatają się w historię inspirowaną osobistymi doświadczeniami artysty – zadebiutuje w serwisie CANAL+ 22 listopada. To zarazem powrót jednego z najpopularniejszych polskich twórców, który po dłuższej przerwie prezentuje najbardziej osobisty projekt w swojej karierze. Dziś zaprezentowano również pierwszy plakat oraz zdjęcia.

"Quebonafide: Północ / Południe" – opowieść ponadgatunkowa



Dokument Sebastiana Pańczyka łączy formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Głównym bohaterem i narratorem historii jest sam Quebonafide – znany artysta, który na chwilę zniknął ze sceny, by powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze oraz opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową. W projekcie można usłyszeć nowe, specjalnie skomponowane na potrzeby filmu utwory.

Zobacz plakat:


Dotychczas film można było zobaczyć jedynie podczas transmisji na żywo oraz w trakcie 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja zdobyła nagrodę za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, a jury konkursu Perspektywy wyróżniło Quebonafide za wyjątkowy wkład artystyczny.

Film "Quebonafide: Północ / Południe" wyreżyserował Sebastian Pańczyk, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy projekt. W obsadzie, obok Quebonafide, występują Martyna Byczkowska, Katarzyna Figura, Robert Gonera oraz Andrzej Grabowski.

Zobacz wybrane zdjęcia:




Premiera filmu "Quebonafide: Północ / Południe" już 22 listopada tylko w serwisie streamingowym CANAL+.

"Quebonafide: Północ / Południe"  – zobacz zwiastun



